國家統計局副局長盛來運今日在國新辦新聞發布會上表示，總括而言今年首季延續回升向好趨勢，下階段要做大做強國內大循環，積極應對外部環境的不確定性，又指中國經濟依靠內需和創新驅動的新格局正在形成。
盛來運說，目前外部環境更趨複雜嚴峻，國內有效需求增長動力不足，經濟持續回升向好基礎還需鞏固。
下階段，要加快構建新發展格局，紮實推動高質量發展，實施好更加積極有為的宏觀政策，做大做強國內大循環，充分激發各類經營主體活力，積極應對外部環境的不確定性，推動經濟運行穩中有進、持續向好。
他續稱，過去5年，由內需推動對經濟增長的平均貢獻率超過80%。2024年，「三新」產業增加值佔GDP比例已經超過18%。數字產品核心產業增加值佔GDP也達到10%左右。這都有利於增強中國經濟的協調性和穩定性，反映中國經濟依靠內需和創新驅動的新格局正在形成。
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