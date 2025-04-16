國家統計局副局長盛來運今日在國新辦新聞發布會上表示，堅決反對美國搞關稅壁壘和貿易霸淩，這種做法損人不利己。從短期來看，美國加徵高額關稅會對貿易和經濟帶來一定壓力，但是改變不了中國經濟持續長期向好的大勢。中國經濟基礎穩、韌性強，中國有底氣、有能力、有信心應對外部挑戰，實現經濟發展目標。