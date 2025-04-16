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關稅戰丨盛來運：美國高額關稅損人不利己 改變不了中國經濟持續向好趨勢

國家統計局副局長盛來運今日在國新辦新聞發布會上表示，堅決反對美國搞關稅壁壘和貿易霸淩，這種做法損人不利己。從短期來看，美國加徵高額關稅會對貿易和經濟帶來一定壓力，但是改變不了中國經濟持續長期向好的大勢。中國經濟基礎穩、韌性強，中國有底氣、有能力、有信心應對外部挑戰，實現經濟發展目標。

他指美國搞關稅壁壘和貿易霸淩對世界經濟秩序造成嚴重衝擊，拖累世界經濟復蘇，中方將採取一系列反制措施，既維護自身發展利益需要，亦維護世界多邊貿易體系及世界經濟秩序。

盛來運又說，中國現時人均GDP剛過1.3萬元人民幣，正處於消費結構升級關鍵階段，無論是投資還是消費空間都非常大，會支撐中國經濟持續發展。

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