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小鵬汽車：產品未銷美國暫不受關稅影響

近日中美互加關稅，不同行業均感壓力。小鵬汽車（9868）副董事長兼總裁顧宏地表示，公司旗下汽車並未在美國銷售，所以不會受到現時關稅的影響，但公司正密切關注目前形勢，並正做準備以避免全球供應鏈受影響，強調會「更自給自足」。

小鵬昨日（15日）選址本港啟德舉行2025款X9的全球發布會，劍指「出海」意味濃厚。顧宏地於今日（16日）的小鵬全球媒體見面會指，公司海外市場目前可分為四個大區，即歐洲、東南亞、中東和拉美，而在每個大區公司會設定十至十二個核心國家作為重點市場，考慮因素包括當地市場電動車的滲透率等因素，其後公司會於核心國家投入更多資源推動車輛銷售。

被問及會否在歐洲等海外地方設廠生產車輛時，顧宏地指公司重視本土化，但具體時間安排則仍在思考。至於目前銷情較好的海外市場，則主要是歐洲、以色列新加坡等高端市場，亦包括芬蘭等電氣化程度較高的北歐國家。

此外，內地近年提出發展低空經濟，小鵬旗下小鵬匯天的飛行汽車則預計明年上市，小鵬董事長兼首席執行官何小鵬稱，近兩年中國對低空經濟的推動遠超過往，而低空經濟在中國正從框架轉變為更多細則在落地。從小鵬角度看，何小鵬指公司主要佈局兩個方向，一是飛行汽車，二則是垂直起降的飛機。他重申公司冀今年年底拿到相關市場的的適航認證，也正在推動汽車駕駛員快速實現飛行駕駛，希望明年在內地和部分國家開始交付飛行汽車。

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