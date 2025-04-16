國家統計局副局長盛來運今日在國新辦發布會上表示，於2018年中國對美國的出口額佔出口總額的比例是19.2%，至1去年已經下降到14.7%，剛剛發布的第一季外貿數據也可以看出來，雖然外部限制增多，但是出口還是增長了6.9%。
他續稱，中國近年積極開拓國際市場，構建貿易多元化格局，目前已與世界上150多個國家和地區成為貿易夥伴。另外，中國積極推進與共建「一帶一路」國家貿易。今年首季，對共建「一帶一路」國家的出口按年增長7.2%，貨物進出口額佔全部進出口額比重超過50%，意味著中國對某一個國家單一出口市場的依存度在下降。
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