他續稱，中國近年積極開拓國際市場，構建貿易多元化格局，目前已與世界上150多個國家和地區成為貿易夥伴。另外，中國積極推進與共建「一帶一路」國家貿易。今年首季，對共建「一帶一路」國家的出口按年增長7.2%，貨物進出口額佔全部進出口額比重超過50%，意味著中國對某一個國家單一出口市場的依存度在下降。

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