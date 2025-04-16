moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

關稅戰丨國統局：去年對美國出口比例已降至不足15%

國家統計局副局長盛來運今日在國新辦發布會上表示，於2018年中國對美國的出口額佔出口總額的比例是19.2%，至1去年已經下降到14.7%，剛剛發布的第一季外貿數據也可以看出來，雖然外部限制增多，但是出口還是增長了6.9%。

他續稱，中國近年積極開拓國際市場，構建貿易多元化格局，目前已與世界上150多個國家和地區成為貿易夥伴。另外，中國積極推進與共建「一帶一路」國家貿易。今年首季，對共建「一帶一路」國家的出口按年增長7.2%，貨物進出口額佔全部進出口額比重超過50%，意味著中國對某一個國家單一出口市場的依存度在下降。

其他報道

上證指半日轉跌近1% 創板指挫近2.5%最傷

港股半日一度跌逾530點 失守21000點大關

關稅戰丨盛來運：美國高額關稅損人不利己 改變不了中國經濟持續向好趨勢

科指跌幅擴大至逾4.3% 美團插近7%

國家統計局：要做大做強國內大循環 經濟將靠內需和創新驅動

南方航空據報擬分拆旗下貨運公司來港上市

積金評級：首季強積金資金淨流入119億 創5年低

Tesla據報暫停從中國進口Cybercab與Semi電動卡車零組件

中國智能手機首季出貨量增3.3% 小米升近四成登榜首

中國3月零售、工業齊勝預期 首季固投略勝預期 城鎮調查失業率跌至5.2%

中國首季GDP增5.4% 勝預期

內地3月一線城市樓價按月上漲 70個大中城市樓價跌幅按年收窄至4.5%

關稅戰︱美國對依賴進口關鍵礦物展開國安風險調查 或致新關稅

A股早段個別發展 人民幣中間價跌近40點子

恒指低開149點 ATMX普遍下跌 黃金股逆市升 赤峰黃金漲近7% 招金升3.4%

Nvidia：對中國出口H20產品須獲美國許可 料2026財年產生55億美元開支

港股ADR指數升109點 夜期跌32點

關稅戰｜特朗普稱中國應主動提出談判 白宮發言人：「球在中國一方」

傳小米新新成立晶片平台部 前高通高管任負責人 王化：非近期變動

美歐貿易談判進展微 道指收市跌155點