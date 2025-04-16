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港股跌543點 失守二萬一關 美團瀉逾7% 黃金股逆市漲 山東黃金邁向七連揚

關稅戰陰霾未散，港股半日沽壓顯著，恒指半日最多跌587點，低位見20878點，收市跌543點或2.53%，失守21000點大關，收報20922點，大市成交金額1181億元；國指跌247點或3.1%，報7735點。恒生科技指數收報4755點，跌4.53%。   

大型科技股普遍向下，阿里巴巴（9988）跌5%，收報104.4元；騰訊（0700）跌3.2%，收報441.4元；美團（3690）跌7.43%，收報135.9元；小米（1810）跌5.45%，收報40.75元；京東（9618）收報137.4元，跌6.21%；百度（9888）收報79.9元，跌2.92%；快手（1024）收報48元，跌6.25%；網易（9999）收報150.7元，跌1.05%。

內銀股、內地券商股半日走低。建行（0939）收報6.55元，跌1.21%；農行（1288）收報4.49元，跌0.88%；工行（1398）收報5.26元，跌1.13%；郵儲行（1658）收報4.77元，跌1.04%；交行（3328）收報6.56元，跌1.94%；招行（3968）收報42.9元，跌1.72%；中行（3988）收報4.38元，跌1.79%。

內地券商股方面，中金（3908）收報13.2元，跌4.35%；中國銀河（6881）收報6.9元，跌3.9%；光大證券（6178）收報6.6元，跌3.51%；招商證券（6099）收報11.76元，跌5.01%。

蘋果中國首季出貨量較去年同期下滑9%，蘋果概念股偏軟。高偉電子（1415）收報19.52元，跌6.83%；瑞聲科技（2018）收報32.65元，跌5.77%；舜宇光學（2382）收報60.85元，跌5.07%；丘鈦（1478）收報5.82元，跌4.28%。

汽車股半日捱沽。吉利（0175）收報15.5元，跌5.26%；比亞迪（1211）收報360.6元，跌3.94%；小鵬（9868）收報72.6元，跌7.87%；理想（2015）收報86.15元，跌4.65%；蔚來（9866）收報26.45元，跌5.37%；零跑（9863）收報43.9元，跌7.87%。

金價突破3270美元創歷史新高，黃金股持續活躍。山東黃金（1787）邁向七連漲，收報23.85元，升4.38%；招金礦業（1818）收報18.32元，升2.35%；靈寶黃金（3330）收報9.6元，升0.52%。

 

 

 

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