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GUM：3月美股基金單月淨流出60億元 成今年撤資之首

強積金（MPF）諮詢機構GUM公布，截至3月31日，強積金市場總資產下跌1.1%，至1.34萬億元。

今年環球市場異常波動，美國股市在連續兩年上漲後出現了調整。3月市場避險情緒強烈，連續兩個月出現大量資金從股基基金轉入固定收益基金。儘管港股市場因DeepSeek出現短暫上升，但強積金成員並未將大量資金轉入相關基金，反映投資者希望在穩健的資產中尋找避風港。

今年 3月，資金淨轉出最多的前五個資產類別依序為「美國股票基金」、「環球股票基金」、「混合資產基金(80%至100%股票)」、「未分類股票基金」和「混合資產基金(60%至80%股票)」。美股基金吸引力顯著下滑，「美國股票基金」單月流出高達60億資金，主要受美股估值過高及關稅政策不確定性的影響，一躍成為三月份及年初至今淨轉出最多的資產類別。

3月資金淨轉入最多的前五個資產類別依序為「強積金保守基金」、「保證基金」、「香港股票基金（追蹤指數）」、「歐洲股票基金」和「預設投資策略-核心累積基金」。「強積金保守基金」和「保證基金」各自連續兩個月蟬聯單月資金轉入的首位及第二位，可見成員避險情緒持續。其中保守基金年初至今淨轉入已達近90億，若加上保證基金的淨轉入額，兩者年初至今合共吸引超過110億資金。

GUM策略及分析董事雲天輝指出，美國的關稅政策反覆，觸發市場憂慮經濟前景。強積金成員避險情緒延續，年初至今已經有超過110億轉入保守基金和保證基金。同時，美股單月錄得接近60億資金流出。強積金是一項長期投資，成員應避免於市場恐慌時拋售甚至反覆進出市場，從而錯失市場反彈，甚至引致不必要的虧損。

 

 

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