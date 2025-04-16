行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀在港台節目上，被問到夏寶龍講話是否意有所指，她認為這是很嚴厲的警告，大家可以自己解讀。

葉劉淑儀表示，香港的最大貿易投資伙伴也是內地，地產商也明白甚麼人來港買樓，哪類有實力的企業最能吸引外資。她指出，有些在全球發展的企業或許有不同想法，但強調跟自己的國家關係不好，始終會吃虧。

她又提到，特區政府已不斷擴大朋友圈，努力開發不同市場，但不會放棄傳統的歐美貿易伙伴。她認為要區分特朗普政府和美國商界，爭取美國民間支持。

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