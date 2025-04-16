moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

關稅引衰退憂慮 晨星展望中國飲食業及國內貿易現韌力 

晨星（Morningstar）發表第二季亞洲投資展望，面對美國關稅的不確定性，很大機會將為美國帶來經濟衰退，並減慢全球經濟增長，尤其中國及其他亞洲國家。不過，關稅對中國飲食業及國內貿易影響有限，有關行業將表現出更大的韌力，預計中國將推出刺激措施推動增長。

晨星高級股票分析師Chelsey Tam表示，中國自去年7月至今推出以舊換新補貼家電產品，推動國內零售銷售，預期有關措施將會持續3年，並逐漸擴大補貼更多消費品。今年一月亦擴大補貼購買新能源車，預期有關新能源車今年將可錄15至20%增長。她又指出，中國政府近年鼓勵生育，未來可能推出有關兒童照顧(Childcare)的刺激優惠措施。

另外，她預料澳門博彩業今年可維持中單位數字增長，受惠於銀河及倫敦人酒店將有更多客房投入服務。

晨星亞洲股票市場策略師Kai Wang表示，於第一次中美貿易戰歷史中，具防禦性的消費品及公用行業表現出最大韌力，在不明朗的前景下，其穩定性給予投資者避險的選擇。中國聯通（0762）穩定派息，晨星給予5星評級，騰訊（0700）及網易（9999）擁有良好的負債表，亦給分別4星及5星評級。

對於近期美國10年期債息飆升，晨星高級分析師Arvind Subramanian表示對此不太意外。由於市場的不穩定性，投資者轉向避險，高息率產品被拋售。唯值得注意的是市場對美國國債的穩定性開始出現信心下跌，投資組合經理需要繼續留意。

 

其他報道

GUM：3月美股基金單月淨流出60億元 成今年撤資之首

港股跌543點 失守二萬一關 美團瀉逾7% 黃金股逆市漲 山東黃金邁向七連揚

許正宇：政府會確保股匯市場在不同經濟周期下運作暢順

關稅戰丨國統局：去年對美國出口比例已降至不足15%

WSJ：美國擬利用關稅談判施壓盟友 以孤立中國

小鵬汽車：產品未銷美國暫不受關稅影響

上證指半日轉跌近1% 創板指挫近2.5%最傷

港股半日一度跌逾530點 失守21000點大關

關稅戰丨盛來運：美國高額關稅損人不利己 改變不了中國經濟持續向好趨勢

科指跌幅擴大至逾4.3% 美團插近7%

國家統計局：要做大做強國內大循環 經濟將靠內需和創新驅動

南方航空據報擬分拆旗下貨運公司來港上市