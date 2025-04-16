晨星高級股票分析師Chelsey Tam表示，中國自去年7月至今推出以舊換新補貼家電產品，推動國內零售銷售，預期有關措施將會持續3年，並逐漸擴大補貼更多消費品。今年一月亦擴大補貼購買新能源車，預期有關新能源車今年將可錄15至20%增長。她又指出，中國政府近年鼓勵生育，未來可能推出有關兒童照顧(Childcare)的刺激優惠措施。

另外，她預料澳門博彩業今年可維持中單位數字增長，受惠於銀河及倫敦人酒店將有更多客房投入服務。

晨星亞洲股票市場策略師Kai Wang表示，於第一次中美貿易戰歷史中，具防禦性的消費品及公用行業表現出最大韌力，在不明朗的前景下，其穩定性給予投資者避險的選擇。中國聯通（0762）穩定派息，晨星給予5星評級，騰訊（0700）及網易（9999）擁有良好的負債表，亦給分別4星及5星評級。

對於近期美國10年期債息飆升，晨星高級分析師Arvind Subramanian表示對此不太意外。由於市場的不穩定性，投資者轉向避險，高息率產品被拋售。唯值得注意的是市場對美國國債的穩定性開始出現信心下跌，投資組合經理需要繼續留意。

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