特朗普的經濟顧問提出「海湖莊園協議」（Mar-a-Lago Accord）再次引起金融界的討論，協議旨在大幅提高關稅，吸引製造業回流，並透過美元貶值擴大出口。王弼認為，這與特朗普的競選承諾一致，只是手段可能過於強硬。他相信，特朗普政府最終能夠與其他國家達成一個較為溫和關稅方案，並透過徵收關稅及削減軍費等開支，兌現減稅的承諾。

王弼表示，不穩定的局勢可能會對美元造成壓力，但美元不會出現像1985年廣場協議那樣的大幅貶值，因為今次貿易摩擦是全球性，全球大多數政府也面對高負債問題，也需要貨幣貶值支持出口，因此估計美元指數可能會在目前約100的水平附近波動。

對於擔心特朗普執政會動搖美元的儲備貨幣地位，王弼認為這種擔憂是合理的，但兌換其他主要貨幣，同樣要面對主要貨幣國財政問題。若非常擔心美元的風險，可以持有一定比例的黃金作為避險資產。

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