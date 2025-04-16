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【有片：投資王道】王弼：倘擔心美元風險 可持一定比例黃金避險

美國總統特朗普的關稅政策令全球股市劇烈波動，美國國債也出現拋售，美國債息急升令人不安。香港奧國經濟學院院長王弼表示，對於債券價格下跌能令特朗普政策出現急轉彎持有懷疑態度，並提到月初美股大跌，有大量資金流入債市，近日情况則是相反，反映金融市場波動，令資金流向亂竄。他分析，美債遇到拋售，其一原因是市場波動觸發高槓桿操作斬倉，而早前股市也出現類似情况。

特朗普的經濟顧問提出「海湖莊園協議」（Mar-a-Lago Accord）再次引起金融界的討論，協議旨在大幅提高關稅，吸引製造業回流，並透過美元貶值擴大出口。王弼認為，這與特朗普的競選承諾一致，只是手段可能過於強硬。他相信，特朗普政府最終能夠與其他國家達成一個較為溫和關稅方案，並透過徵收關稅及削減軍費等開支，兌現減稅的承諾。

王弼表示，不穩定的局勢可能會對美元造成壓力，但美元不會出現像1985年廣場協議那樣的大幅貶值，因為今次貿易摩擦是全球性，全球大多數政府也面對高負債問題，也需要貨幣貶值支持出口，因此估計美元指數可能會在目前約100的水平附近波動。

對於擔心特朗普執政會動搖美元的儲備貨幣地位，王弼認為這種擔憂是合理的，但兌換其他主要貨幣，同樣要面對主要貨幣國財政問題。若非常擔心美元的風險，可以持有一定比例的黃金作為避險資產。

 

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