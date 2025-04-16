moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

港機集團：關稅現時對公司直接影響不大 內地業務位處保稅區

在中美貿易戰及關稅戰下，最近彭博社引述消息報道，中國已下令國內航空公司不再接收波音公司的飛機，甚至要求內地航空公司停止向美國公司購買任何飛機相關設備和零件。至於太古股份（A股：0019、B股：0087）旗下飛機工程業務旗艦公司港機集團，回覆本報查詢時指，由於香港為自由貿易港及港機集團在內地保稅區內營運，因此現時關稅對他們的直接影響不大，但是其正積極審慎分析關稅帶來的影響。

港機集團指，該公司亦會與各持份者密切協調，以求維持成本不變。其指出，仍然以提供超越客戶要求的服務並保持他們的營運穩健性為首要任務，他們致力維持長期的穩定性和延續性，確保他們的營運在不斷變化的市場條件下保持靈活。他們將因應事態發展向各持份者通報最新情況。

現時港機集團除了在香港營運之外，亦透過厦門太古從事機身服務、基地維修業務，及於厦門透過港機發動機服務（厦門），從事發動機恢復及快速維修服務。太古A及B現時股價分別跌1.17%及升0.2%。

其他報道

據報羅兵咸退出十多個國家業務　避免審計醜聞重演

上證指數倒升0.3%連升7日 兩市成交僅1.1萬億

【有片：投資王道】王弼：倘擔心美元風險 可持一定比例黃金避險

關稅引衰退憂慮 晨星展望中國飲食業及國內貿易現韌力 

關稅戰｜白宮：因應中國反制 中國進口貨品面臨最高245%關稅

特朗普：美國關稅進帳在創紀錄 幾乎所有產品價格都下降

夏寶龍指商人背叛祖國無好下場 葉劉淑儀：企業與國家關係不好 始終會吃虧

GUM：3月美股基金單月淨流出60億元 成今年撤資之首

港股跌543點 失守二萬一關 美團瀉逾7% 黃金股逆市漲 山東黃金邁向七連揚

許正宇：政府會確保股匯市場在不同經濟周期下運作暢順

關稅戰丨國統局：去年對美國出口比例已降至不足15%

WSJ：美國擬利用關稅談判施壓盟友 以孤立中國

小鵬汽車：產品未銷美國暫不受關稅影響

上證指半日轉跌近1% 創板指挫近2.5%最傷

港股半日一度跌逾530點 失守21000點大關

關稅戰丨盛來運：美國高額關稅損人不利己 改變不了中國經濟持續向好趨勢

科指跌幅擴大至逾4.3% 美團插近7%

國家統計局：要做大做強國內大循環 經濟將靠內需和創新驅動

南方航空據報擬分拆旗下貨運公司來港上市

積金評級：首季強積金資金淨流入119億 創5年低

Tesla據報暫停從中國進口Cybercab與Semi電動卡車零組件