在中美貿易戰及關稅戰下，最近彭博社引述消息報道，中國已下令國內航空公司不再接收波音公司的飛機，甚至要求內地航空公司停止向美國公司購買任何飛機相關設備和零件。至於太古股份（A股：0019、B股：0087）旗下飛機工程業務旗艦公司港機集團，回覆本報查詢時指，由於香港為自由貿易港及港機集團在內地保稅區內營運，因此現時關稅對他們的直接影響不大，但是其正積極審慎分析關稅帶來的影響。
港機集團指，該公司亦會與各持份者密切協調，以求維持成本不變。其指出，仍然以提供超越客戶要求的服務並保持他們的營運穩健性為首要任務，他們致力維持長期的穩定性和延續性，確保他們的營運在不斷變化的市場條件下保持靈活。他們將因應事態發展向各持份者通報最新情況。
現時港機集團除了在香港營運之外，亦透過厦門太古從事機身服務、基地維修業務，及於厦門透過港機發動機服務（厦門），從事發動機恢復及快速維修服務。太古A及B現時股價分別跌1.17%及升0.2%。
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