根據滙豐2024中國企業家財富報告顯示，有三成的受訪內地企業家願意把個人財富用於慈善捐贈，突顯慈善在當今內地企業家財富管理構成中的重要性。

在論壇上，鄭家成圍繞家族慈善的長期規劃、跨代傳承及影響力投資等關鍵議題，分享全球視野下的最佳實踐案例。他指出，企業的成功不僅在於商業盈利，更體現在社會影響力與責任感的傳承，「平衡商業利益和社會責任需要長期的戰略規劃和對價值觀的堅持。企業在傳承過程中，必須努力保持家族的核心價值觀，同時適應時代的變化。」。

周大福慈善基金自成立以來，已投入超過10億港元，支持近500個慈善項目，直接受惠人次超過800萬。周大福慈善基金項目總監李鑫元認為，成功的基金會運營模式，首先要明確自身的角色定位，「我們基金定位做先鋒者，牽頭者，橋樑搭建者，驅動者，通過創新和協作來放大影響力。」基金的資助領域涵蓋教育、社區發展、醫療健康及緊急援助，並積極探索創新慈善模式。例如「深井光屋」社會房屋項目在試點成功後，已獲香港政府采納，成為社會福利政策的一部分；而淨緣慈善基金亦會關注基層醫療，推廣及實踐正向生命教育如推出「大粒MAC教室」閱讀計劃及「語文的生命」書櫃捐贈計劃等等。

除了周大福慈善基金外，鄭氏家族基金還包括周大福醫療基金及淨緣慈善基金。每個基金會均專注於不同範疇，各展所長。家族旗下的多個基金及品牌在不同項目上相互合作，相互協同，例如，最近集團的周大福醫療基金與淨緣慈善基金共同推動「助弱除障 愛心行動」慈善白內障手術資助活動，為社會基層提供免費白內障手術。

其他報道

據報羅兵咸退出十多個國家業務 避免審計醜聞重演

上證指數倒升0.3%連升7日 兩市成交僅1.1萬億

【有片：投資王道】王弼：倘擔心美元風險 可持一定比例黃金避險

關稅引衰退憂慮 晨星展望中國飲食業及國內貿易現韌力

關稅戰｜白宮：因應中國反制 中國進口貨品面臨最高245%關稅

特朗普：美國關稅進帳在創紀錄 幾乎所有產品價格都下降

夏寶龍指商人背叛祖國無好下場 葉劉淑儀：企業與國家關係不好 始終會吃虧

GUM：3月美股基金單月淨流出60億元 成今年撤資之首

港股跌543點 失守二萬一關 美團瀉逾7% 黃金股逆市漲 山東黃金邁向七連揚

許正宇：政府會確保股匯市場在不同經濟周期下運作暢順

關稅戰丨國統局：去年對美國出口比例已降至不足15%

WSJ：美國擬利用關稅談判施壓盟友 以孤立中國

小鵬汽車：產品未銷美國暫不受關稅影響

上證指半日轉跌近1% 創板指挫近2.5%最傷

港股半日一度跌逾530點 失守21000點大關

關稅戰丨盛來運：美國高額關稅損人不利己 改變不了中國經濟持續向好趨勢

科指跌幅擴大至逾4.3% 美團插近7%

國家統計局：要做大做強國內大循環 經濟將靠內需和創新驅動

南方航空據報擬分拆旗下貨運公司來港上市

積金評級：首季強積金資金淨流入119億 創5年低

Tesla據報暫停從中國進口Cybercab與Semi電動卡車零組件