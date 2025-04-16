隨著社會日益重視社會責任和價值觀的傳承，很多家族辦公室在履行社會企業責任和延續相關價值觀方面，越來越關注戰略性慈善的規劃與部署。近日，周大福慈善基金主席及淨緣慈善基金項目管理委員會主席鄭家成出席滙豐「致善薈」家族慈善論壇，解讀慈善事業與家族辦公室的協同之道，以及分享慈善基金會的落地與傳承。
根據滙豐2024中國企業家財富報告顯示，有三成的受訪內地企業家願意把個人財富用於慈善捐贈，突顯慈善在當今內地企業家財富管理構成中的重要性。
在論壇上，鄭家成圍繞家族慈善的長期規劃、跨代傳承及影響力投資等關鍵議題，分享全球視野下的最佳實踐案例。他指出，企業的成功不僅在於商業盈利，更體現在社會影響力與責任感的傳承，「平衡商業利益和社會責任需要長期的戰略規劃和對價值觀的堅持。企業在傳承過程中，必須努力保持家族的核心價值觀，同時適應時代的變化。」。
周大福慈善基金自成立以來，已投入超過10億港元，支持近500個慈善項目，直接受惠人次超過800萬。周大福慈善基金項目總監李鑫元認為，成功的基金會運營模式，首先要明確自身的角色定位，「我們基金定位做先鋒者，牽頭者，橋樑搭建者，驅動者，通過創新和協作來放大影響力。」基金的資助領域涵蓋教育、社區發展、醫療健康及緊急援助，並積極探索創新慈善模式。例如「深井光屋」社會房屋項目在試點成功後，已獲香港政府采納，成為社會福利政策的一部分；而淨緣慈善基金亦會關注基層醫療，推廣及實踐正向生命教育如推出「大粒MAC教室」閱讀計劃及「語文的生命」書櫃捐贈計劃等等。
除了周大福慈善基金外，鄭氏家族基金還包括周大福醫療基金及淨緣慈善基金。每個基金會均專注於不同範疇，各展所長。家族旗下的多個基金及品牌在不同項目上相互合作，相互協同，例如，最近集團的周大福醫療基金與淨緣慈善基金共同推動「助弱除障 愛心行動」慈善白內障手術資助活動，為社會基層提供免費白內障手術。
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