關稅紛爭下經濟不穩定性上升，根據芝商所數據，市場對聯儲局下月減息的預期已升至80.2%。對此許長泰認為，聯儲局仍會以就業、通脹數據作為決定減息步伐的依據，除非近月相關數據轉差，否則相信聯儲局6月應不會減息，此外相信聯儲局也會等待美國與其他貿易夥伴的談判結果，以決定如何調整息率。而若通脹數據回升、經濟增速放緩兩件事同時發生，他相信聯儲局會以挽救經濟為出發點選擇減息。

與此同時，貿易戰下美匯指數曾跌破100見三年低位，投資者對美元避險地位出現質疑。許長泰則認為，由於美元仍是環球主要貿易貨幣，料未來幾年美元仍會繼續成為各國主要儲備貨幣。短線而言，他料美元喘定及於今年第二季持平，但貿易戰下不確定性上升，美元今年走勢則可能再向下。至於人民幣，他認為人民幣應不會大幅貶值，相信若貶值其空間也僅有2%至3%，否則不利於對外投資、與其他貿易夥伴聯手抗美等政策考量。

而見及內地首季GDP增5.4%勝預期，許長泰指原因可能包括當局以舊換新等政策見效、美國關稅前有海外企業提前備貨推動中國工業生產等。但他著市場加大對今年第二季內地經濟情況的關注，指內地出口前景因關稅轉為不明確，相信當局會推出更多刺激措施支援本國企業。

資產配置方面，見及市況波動，許長泰建議投資者可將股債配置比例由年初的「6:4」調低至「5:5」，更保守的投資者則可將比例調整至「4:6」。他指「不會放棄」美股，但可調低倉位，如小心非必需性消費及出入口相關程度較高的行業。

此外，許長泰亦看好內地、本港、日本及印尼資產，評級為「跑贏亞洲」。他預計，日本可在美國一眾貿易夥伴中率先與特朗普達成貿易協議，印尼則注重內需市場、受外貿影響較小，而內地及本港市場料可從中央加大財政刺激中受惠。

其他報道

關稅戰︱美對華加徵245%關稅 外交部：中方不願打 但也絕對不怕打

華夏基金旗下以太幣現貨ETF獲證監批准提供質押服務

港機集團：關稅現時對公司直接影響不大 內地業務位處保稅區

【有片：埋身擊】道指期貨仍反覆向下 後市或下試更低水平

據報羅兵咸退出十多個國家業務 避免審計醜聞重演

上證指數倒升0.3%連升7日 兩市成交僅1.1萬億

【有片：投資王道】王弼：倘擔心美元風險 可持一定比例黃金避險

關稅引衰退憂慮 晨星展望中國飲食業及國內貿易現韌力

關稅戰｜白宮：因應中國反制 中國進口貨品面臨最高245%關稅

特朗普：美國關稅進帳在創紀錄 幾乎所有產品價格都下降

夏寶龍指商人背叛祖國無好下場 葉劉淑儀：企業與國家關係不好 始終會吃虧

GUM：3月美股基金單月淨流出60億元 成今年撤資之首

港股跌543點 失守二萬一關 美團瀉逾7% 黃金股逆市漲 山東黃金邁向七連揚

許正宇：政府會確保股匯市場在不同經濟周期下運作暢順

關稅戰丨國統局：去年對美國出口比例已降至不足15%

WSJ：美國擬利用關稅談判施壓盟友 以孤立中國

小鵬汽車：產品未銷美國暫不受關稅影響

上證指半日轉跌近1% 創板指挫近2.5%最傷

港股半日一度跌逾530點 失守21000點大關

關稅戰丨盛來運：美國高額關稅損人不利己 改變不了中國經濟持續向好趨勢

科指跌幅擴大至逾4.3% 美團插近7%