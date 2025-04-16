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摩根資管：料聯儲局下半年減息3次 籲投資者降美股持倉

貿易戰戰火重燃，混亂市況下市場更關注聯儲局減息步伐變化。摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰認為，聯儲局下半年減息機會較大，今年內料會在9、10、12月分別減息25點子，三次共減息75點子。資產配置上，他籲投資者可考慮調低美股倉位，並認為內地及香港、日本、印尼市場資產可「跑贏亞洲」。

關稅紛爭下經濟不穩定性上升，根據芝商所數據，市場對聯儲局下月減息的預期已升至80.2%。對此許長泰認為，聯儲局仍會以就業、通脹數據作為決定減息步伐的依據，除非近月相關數據轉差，否則相信聯儲局6月應不會減息，此外相信聯儲局也會等待美國與其他貿易夥伴的談判結果，以決定如何調整息率。而若通脹數據回升、經濟增速放緩兩件事同時發生，他相信聯儲局會以挽救經濟為出發點選擇減息。

與此同時，貿易戰下美匯指數曾跌破100見三年低位，投資者對美元避險地位出現質疑。許長泰則認為，由於美元仍是環球主要貿易貨幣，料未來幾年美元仍會繼續成為各國主要儲備貨幣。短線而言，他料美元喘定及於今年第二季持平，但貿易戰下不確定性上升，美元今年走勢則可能再向下。至於人民幣，他認為人民幣應不會大幅貶值，相信若貶值其空間也僅有2%至3%，否則不利於對外投資、與其他貿易夥伴聯手抗美等政策考量。

而見及內地首季GDP增5.4%勝預期，許長泰指原因可能包括當局以舊換新等政策見效、美國關稅前有海外企業提前備貨推動中國工業生產等。但他著市場加大對今年第二季內地經濟情況的關注，指內地出口前景因關稅轉為不明確，相信當局會推出更多刺激措施支援本國企業。

資產配置方面，見及市況波動，許長泰建議投資者可將股債配置比例由年初的「6:4」調低至「5:5」，更保守的投資者則可將比例調整至「4:6」。他指「不會放棄」美股，但可調低倉位，如小心非必需性消費及出入口相關程度較高的行業。

此外，許長泰亦看好內地、本港、日本及印尼資產，評級為「跑贏亞洲」。他預計，日本可在美國一眾貿易夥伴中率先與特朗普達成貿易協議，印尼則注重內需市場、受外貿影響較小，而內地及本港市場料可從中央加大財政刺激中受惠。

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