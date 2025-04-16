美國白宮行政命令顯示，因應中方採取報復行動，中國進口貨品面臨最高245%的關稅，港股終止過去6個交易日升勢，收市跌409點或1.91%，險守21000點大，收報21056點，大市成交金額2199億元，較上日增加18.87%；國指跌203點或2.55%，報7779點。恒生科技指數收報4796點，跌3.72%。