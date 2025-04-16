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港股終止六連升 險守二萬一關 收跌409點 美團挫逾8%藍籌最差 山東黃金七連漲

美國白宮行政命令顯示，因應中方採取報復行動，中國進口貨品面臨最高245%的關稅，港股終止過去6個交易日升勢，收市跌409點或1.91%，險守21000點大，收報21056點，大市成交金額2199億元，較上日增加18.87%；國指跌203點或2.55%，報7779點。恒生科技指數收報4796點，跌3.72%。   

大型科技股走低，阿里巴巴（9988）跌4.09%，收報105.4元；騰訊（0700）跌1.75%，收報448元；美團（3690）跌8.11%，收報134.9元，為表現差藍籌；小米（1810）跌4.29%，收報41.25元；京東集團（9618）收報138.4元，跌5.53%；網易（9999）收報151.4元，跌0.59%；百度 （9888）跌2.19%，收報80.5元。

藍籌中以華潤萬象生活(（1209）表現最好，收報377元，升3%。

蘋果中國首季出貨量較去年同期下滑9%，蘋果概念股跌幅明顯。丘鈦（1478）收報5.74元，跌5.59%；高偉電子（1415）收報19.28元，跌7.97%；瑞聲（2018）收報32.6元，跌5.92%；舜宇（2382）收報61.05元，跌4.76%。

美國擴大晶片管制，內地國產替代或加速進程，龍頭中芯國際盤中一度漲4%，高見47.2元，收報45.4元，升0.11%；華虹半導體（1347）收報35元，升0.57%。

現貨金價創新高，黃金股逆市造好，山東黃金（1787）連升七日，收報24.55元，升7.44%；招金礦業（1818）創上市新高，見19.68元，收報19.42元，升8.49%；價值黃金收報77.7元，升2.64%； 

靈寶黃金（3330）收報10.02元，升4.92%。

3月內地房地產市場延續止跌回穩趨勢，部分內房股午後回升。潤地（1109）升1.9%，收報26.8元；中海外（0688）升1.9%，收報13.98元；龍湖（0960）收報10.18元，升1.9%。

 

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