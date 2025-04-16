隨着上月在沙田美林商場完成安裝太陽能板，集團整個安裝計劃宣告完成。領展合共在53項物業的屋頂安裝了接近8,500塊太陽能板。其中，東涌富東廣場設有整個項目中最大規模的太陽能發電系統，共有950塊太陽能板，裝置容量達530千瓦，預計每年可產生564,000度電。

領展已在太陽能發電項目上投資約7,800萬元，在「上網電價計劃」下，按現時總裝置容量計算的預計投資回報率達19.6%。現時領展的太陽能發電系統每年所產生的電力，佔其在香港總用電量的3%。

在此基礎上，領展正籌備下一階段的太陽能裝置項目，將在19項物業的天台採用輕型或柔性太陽能光伏模組，進一步推動在領展物業組合應用潔淨能源。第二階段完成後，領展將會在58項物業設有超過12,000塊太陽能板，預計總裝置容量達到6,900千瓦，進一步提升可再生能源的產能，以支持香港邁向碳中和的目標，同時鞏固集團在可持續資產管理上的市場領先地位。

領展集團行政總裁王國龍表示，今次完成香港其中一個最大型的私營太陽能發電項目，標誌着領展朝着可持續未來邁向重要一步。這個項目的預期回報率接近20%，有助提升營運效率。領展樂意在香港推動可再生能源的應用中發揮領導作用，並繼續致力擴展綠色項目，為香港可持續發展及邁向潔淨能源轉型出一分力。

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