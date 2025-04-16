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洪九果品：董事長鄧洪九等6高層 涉嫌騙取貸款被查

洪九果品（6689）公布，最近收到公司董事長鄧洪九、執董彭何、執董江宗英、 執董楊俊文、執董譚波、監事會主席余利霞等本人或家屬的通知， 彼等目前均已被採取不同刑事強制措施，原因與重慶市兩江新區公安分局就涉嫌騙取貸款及╱或虛開增值稅專用發票之事項進行的立案偵查相關。

同時，該事件導致自2025年1月6日起公司主要辦公場所之一重慶市渝北區東湖南路3號中鐵峰彙B座22層被公安機關限制人員出入，公司無法正常辦公。

截至今日公告日期，公司就該事件收到的信息有限，該事件對公司的影響和潛在可能性無法預測，若後續獲得進一步資料，將根據上市規則的規定在適當時候進一步刊發公告。

被稱為重慶水果大王的鄧洪九，在2002年創立洪九果品，並在2022年在港掛牌，上市前已獲得阿里巴巴（9988）投資。

不過近年公司深陷財務造假風波，公司自2024年3月20日起停牌，公司亦未能刊發包括2023年、2024年中期等業績及報告，但公司已委任了致同諮詢為調查顧問，負責調查；及委任信永方略風險管理為公司內部控制顧問，負責進行內部控制審查。

調查及內部控制審查仍在進行中，公司指會盡快公佈調查及內部控制審查的主要調查結果。而控股股東鄧洪九與配偶江宗英在過去亦不時將持股抵押，以換取銀行或金融機構向公司子公司提供貸款。

 