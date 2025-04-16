星展銀行（香港）與恒基地產（0012）宣布，雙方於本月簽訂總值50億元的雙邊多期可持續發展掛鈎貸款及社會責任貸款。這筆貸款旨在支持恒地的業務發展需求，並藉此推動恒地的可持續發展及社會責任相關項目。此筆融資涵蓋一筆4年期的20億元可持續發展掛鈎貸款；一筆5年期的29億元可持續發展掛鈎貸款；以及一筆1億元的社會責任貸款。
雙方依據恒地目前在環境、社會及管治（ESG）的進程，及其2030年可持續發展願景，共同制定一套可持續發展績效指標。同時，星展香港對於恒地推動社區項目上的貢獻表示充分肯定。此次社會責任貸款將用於合資格的社區項目，包括過渡性房屋和社區客廳，體現雙方持續推進負責任投資和促進社區福祉的承諾。
星展香港董事總經理兼企業及機構銀行總監陳智勇表示，此次合作充分顯示星展香港與恒基之間深厚的合作夥伴關係。恒地執行董事及首席財務總監馮孝忠表示：「恒基地產一直致力引領房地產行業的可持續創新。是次與星展香港的融資合作，將進一步鞏固集團的可持續發展與社會建設目標，實現綠色增長、推動環境保護、促進未來創新、降低建築工地事故率、以及關愛社群與服務的承諾。我們期待這項融資為本地社會帶來深遠的正面影響。」。
星展香港一直積極將可持續發展融入其產品和服務。除了最近與恒基地產簽訂雙邊可持續發展掛鈎貸款和社會責任貸款之外，星展香港還為不同企業提供各種定制的可持續融資解決方案，凝聚各界力量共建共融社區。
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