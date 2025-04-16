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本港3月份港口吞吐量按年升7.6%

香港海運港口局最新數據顯示，3月份本港港口吞吐量按年上升7.6%，實際貨量為124.1萬個標準箱（TEU），當中葵涌港佔92.1萬個標準箱，並佔香港港口總吞吐量74.21%，同為自去年1月份以來最高。今年首季三個月合計吞吐量則達339.5萬個標準箱，按年增加2.2%，葵涌港佔其中258.5萬個標準箱，並佔香港港口總吞吐量76.14%。

根據初步數據顯示，今年3月份抵港的貨櫃中，載貨貨櫃達37.9萬個標準箱，按年減少6.4%；空櫃則按年大增65.3%至13.3萬個標準箱；總抵港貨櫃達51.2萬個標準箱，按年增加5.5%。至於離港的貨櫃方面，載貨貨櫃佔31.8萬個標準箱，按年減少3.1%；空櫃則按年大增39%至9.2萬個標準箱；總抵港貨櫃達41萬個標準箱，按年增加4%。離港及抵港貨櫃合計，月內載貨貨櫃及空櫃總數分別達69.7萬個及22.4萬個，按年減少4.9%及大增53.4%；總貨櫃量則為92.1萬個，按年增加4.8%。

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