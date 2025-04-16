雖然App入面有大量未有標明牌子的產品，但據第三方數據顯示，在iOS平台上，敦煌網剛過去周日（4月13日）下載量達逾11.7萬次，較30日平均大增超過7倍，其中美國市場下載量達6.51萬次，暴增9.4倍，相當誇張。SHEIN WHO?

內地投顧朋友對此一現象亦大惑不解。她在微信稱：「看了一些视频介绍，敦煌网是做批发的，有些卖家在TikTok发视频爆料说是为奢侈品做代工的，然后视频爆火，因而有越来越多的人去下载敦煌网。」即是內地如此不屑一顧的B2B電商公司，突然間又咸魚翻生。

中美關稅戰開打，不少美國進口商為免繳交昂貴關稅，要求中國供應商不要出貨，甚至cut單。有中國廠家為求促銷清貨，在社交平台TikTok向美國用戶賣貨，包括奢侈品及生活用品，並附上網站連結，鼓勵美國消費者直接從中國原廠下單，「世界是平啲」。

大量中國廠商創作TikTok視頻，向海外消費者解釋全球奢侈品市場的實際運作方式，很多消費者認為「產自歐洲的服裝、手提包和其它配飾」，實際上均來自中國工廠。有創作者稱，這些產品做工與大牌子無異，價格只要十分之一，甚至有中國供應商和製造商上載的TikTok影片，是特別以英文解釋，親自示範何謂MCGA，即MAKE CHINA GREAT AGAIN。

例如，一位TikTok博主發佈的視頻，展示了Brooks Brothers和Tommy Hilfiger等知名品牌的產品，向觀衆暗示可以去搜索敦煌網一類平台，便能夠以更低的價格購買類似的商品。亦有人索性站在工廠門口直播，稱其生產的Lululemon瑜伽褲出廠價僅為5至6美元，在美國零售價則超過100美元，但質料和造工基本一樣。

短短幾日，這類視頻，在TikTok上持續湧現，亦有廠家兜售洗衣膠囊、玩具等較低價商品，鼓勵消費者直接下單，使很多在加稅後想直接採購中國製造商品的美國消費者，投向這些WEB2.0時代的B2B電商網，帶來了巨大的安裝量和瀏覽量。

而且，消費者無暇去分辨哪些工廠是奢侈品牌的正品，哪些屬山寨貨。有行業人士形容，這是關稅戰下的畸形現象，只是反映廠家希望在小額包裹豁免關稅失效之前趕及付運，對於現象能否持續存疑。

從宏觀經濟角度去分析，4月9日，國務院發布了一份白皮書，強調了國內市場收益的不對稱性：2022年，美國在華企業的銷售額達4,910億美元，而中國在美企業的銷售額僅為790億美元。雖然這些數字未反映在官方商品或服務貿易統計中，但它們顯示了美國企業從中國市場獲得的顯著利潤。

隨著中美之間的關稅報復性升級，商品貿易可能大幅停滯，服務貿易或成為貿易戰的新戰線，而美國在這方面對中國有顯著順差。作為美國服務貿易順差的最大貢獻國，中國在美國商品貿易升級的情況下，擁有一定的「報復槓桿」。引用野村陸挺的說法，北京今後最具威力的工具可能是阻止赴美旅遊的措施，而限制美國電影進口則影響較小。

數字上，中國從美國進口的服務貿易額從2000年的50億美元，激增至2024年的550億美元，增長超過十倍。其中，旅遊佔據主導地位，佔總進口的43%，其次為知識產權許可（15%）、法律及諮詢服務（11%）、金融服務（9%）⋯。而在旅遊進口中，教育相關支出佔71%，其次為休閒旅遊（22%）和商務旅遊（7%）。

話說回來，敦煌網成立於2004年，是「殭屍級」中國B2B跨境電商在線交易服務平台，也是美國市場最大的中國跨境B2B電商平台之一。資料顯示，2021年年底，公司曾向港交所主板遞交上市申請，當時據稱「報告期內業績成功扭虧為盈」，但最終應該沒有成事。

說到底，雖然有中美關稅戰這個「政策紅利」，又有TikTok新型經濟助攻，但都未必足以令這些公司突然能夠藉機上市（未計入中概股被除牌要退市的不明朗風險）。與其憧憬這些，倒不如擔心一旦事態發展至上述「禁遊令」或雙方其他加辣措施，到時肯收波音飛機都沒用。

久利生