該公司表示，上述運營數據增幅主要是因為公司旗下現有遊戲的出色運營，受到用戶的喜愛和認可，且用戶參與度較高等。此外今年首季公司的核心遊戲產品運營穩定出色，亮點包括自研經典IP「奧奇傳說」和「奧比島」生命力強、「奧奇傳說頁遊」活躍仍穩定。「奧奇傳說手遊」推出2025新版用戶付費意願強烈等。

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展望未來，百奧指，公司將繼續聚焦優勢細分賽道，以經典IP換新為核心，以差異化創新為突破點，逐步構建豐富產品矩陣，更高效地滿足高品質、多元化的用戶需求，不斷提升公司在細分賽道的競爭優勢。同時也將堅持IP精細化的長線運營策略，結合持續的技術升級和內容創作不斷提升效率，加強遊戲自主研發和前沿技術的投入和應用。此外公司亦會積極把握國內市場，同時持續推進海外市場佈局，加速全球化步伐。