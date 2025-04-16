域塔物流科技（美：RITR）宣布，攜手人工智能先驅NEXX再展開深度策略合作， 雙方將整合各自的資源優勢， 以人工智能與具身智能技術， 推出全港首個專為針對物流業運作而設計的人形機械人，並為人形機械人「Adam」的研發指明方向，並提供生態圈內多樣化的真實場景和需求，確保研發成果與實際作業無縫對接。
域塔指，將NEXX在人工智能領域的先進技術，特別是LLM（大語言模型）大模型驅動的NEXXBot物流大腦， 為「Adam」提供智慧物流的決策能力，通過於實際環境自主學習，優化「Adam」的動作控制中心的設計，透過先進控制演算法與高精度感測器技術，並由NEXXBot旗下的AI Agent去驅使「Adam」能精準執行搬運、分類及上架等複雜動作，極大提升物流作業效率。
隨著合作的深入推進， 「Adam」即將在物流倉儲場景中全面應用，並將承擔多場景貨物搬運、分類、上架等核心任務， 在智慧物流倉內擔任更多角色， 實現跨越式發展。雙方期待通過此次合作，為全球物流業的智慧轉型， 真正實現全無人化操作。
資料顯示，域塔物流科技為本港地產私募基金星匯資本創辦人陳建中所創辦及發起。
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