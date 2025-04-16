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周大福創建旗下兩公司通過SBTi審核  擬助各業務單位低碳轉型的商機

周大福創建（0659）宣布，旗下兩間全資子公司周大福人壽保險及協興建築的短期溫室氣體減排目標，已正式通過國際「科學基礎目標倡議」（Science Based Target initiative 或 「SBTi」）審核。這些承諾不僅彰顯集團在推動行業氣候轉型方面的決心，而周大福人壽更成為首家主要在大灣區營運的「銀行、多元化金融、保險業」界別中通過審核的機構。

集團推出環境、社會及管治（ESG）框架「突破2050」，周大福創建不僅制定更進取的減碳目標、推動創新及提升運營效率，集團更支援旗下業務單位量身定制專屬的轉型計劃，並確立其在推動社會轉型成低碳、強韌模式中所擔當的角色。  

周大福創建執行董事、集團首席營運及財務總監兼環境、社會及管治管理工作組主席林戰表示，業務和投資組合對淨零排放目標的承諾是氣候轉型的重要一步。在推進轉型過程時，他們會充分考慮集團各業務單位的實際需求與挑戰，並不斷提升實現淨零排放的能力，及協助各業務單位把握低碳轉型帶來的商業機遇。

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