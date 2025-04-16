集團推出環境、社會及管治（ESG）框架「突破2050」，周大福創建不僅制定更進取的減碳目標、推動創新及提升運營效率，集團更支援旗下業務單位量身定制專屬的轉型計劃，並確立其在推動社會轉型成低碳、強韌模式中所擔當的角色。

周大福創建執行董事、集團首席營運及財務總監兼環境、社會及管治管理工作組主席林戰表示，業務和投資組合對淨零排放目標的承諾是氣候轉型的重要一步。在推進轉型過程時，他們會充分考慮集團各業務單位的實際需求與挑戰，並不斷提升實現淨零排放的能力，及協助各業務單位把握低碳轉型帶來的商業機遇。

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