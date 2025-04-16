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芝商所：今年首季國際市場日均交易達880萬份合約 增長19%

芝商所（CME Group）宣布，其2025年第一季度國際市場日均交易量達到創紀錄的880萬份合約，按年增長19%。該數據涵蓋美國以外所有市場的交易，其強勁增長受各資產類別交易量全線上漲所推動，其中歐洲、中東和非洲地區、亞太地區及加拿大地區交易量均創下歷史新高。能源、農產品及外匯產品國際市場季度交易量刷新紀錄，分別實現29%、29%和14%的增幅。

芝商所資深董事總經理兼首席商務官Julie Winkler表示，面對第一季度持續的經濟與地緣政治不確定性，客戶紛紛通過芝商所市場管理風險並獲取交易機會，推動交易量創下歷史新高。

他說，美國以外市場的各資產類別交易量全線增長，表明客戶對他們的產品具有廣泛且持續的需求。他們將繼續致力于在全球范圍內提供全天候服務，竭力滿足客戶需求。

該所的數據顯示，歐洲、中東和非洲地區在今年第一季度日均交易量達到創紀錄的650萬份合約，按年增長20%。其中農產品季度日均交易量創下新高，激增32%。至於亞太地區，季內日均交易量達200萬份合約，按年增長20%。其中能源產品日均交易量增長31%，股指產品增長27%，農產品增長21%。

美洲方面，當中加拿大地區季內日均交易量達到創紀錄的19.6萬份合約，按年增長17%。股指、農產品及利率產品日均交易量分別增長23%、20%和15%，均創下最新紀錄。拉美地區的日均交易量則為18.5萬份合約，按年下降2%。股指與外匯產品日均交易量仍創季度紀錄，分別增長31%和26%。

全球綜合計算，芝商所實現季度日均交易量達創紀錄的2980萬份合約，按年增長13%。該漲幅得益於眾多資產類別取得的創紀錄季度增長，其中利率、股指、農產品和外匯產品交易量均創歷史新高。

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