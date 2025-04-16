向來係傳統富人區的中西區，據京東消費趨勢報告顯示，港島各區消費者普遍追求高品質與智能家居體驗。中西區及灣仔區偏好De’Longhi咖啡機、Dolby全景聲家庭影院及LG C5系列77吋OLED電視機，展現對生活品味的極致追求。而且中西區對寵物糧食與個人護膚產品亦極為熱衷，當中LEGENDSANDY藍氏狗糧與半畝花田玫瑰磨砂膏成為熱賣之選。

而港島東居民則熱衷提升居家環境，小米智能抽濕機與飛利浦淨水器深受歡迎。南區消費者則偏好兼具實用與品質的產品，如松下多門雪櫃與公牛旅行插座等產品銷情理想等。

至於九龍地區居民就以消費實用為先，家居衛生意識強勁，而九龍區亦有鮮明的「東西」差異，當中九龍東（觀塘、黃大仙）居民偏好實用與健康導向產品，如小米洗衣機、松下洗碗機等耐用家電，特別重視家庭日常管理與清潔便利性。而九龍西（油尖旺、深水埗、九龍城西）則較注重提升家居舒適度與空間整潔，Dyson Supersonic 風筒與大容量雪櫃等產品廣受青睞。

新界東（沙田、大埔、北區、西貢）展示「健康平衡型」的消費特徵。居民除了偏好大量採購麵條等生活必需品，以及不斷回購牛奶、穀類等健康食品外，亦積極添置能提升生活質素的家用電器。

新界西（荃灣、葵青、屯門、元朗）則呈現「穩健實用型」的消費風格。居民普遍偏好高性價比的實用型家庭電器，如小米家抽濕機與海爾雪櫃，大型視聽設備如TCL與海信Mini LED電視亦穩定熱銷。在日用品方面，以得寶（Tempo）紙巾與各類廚房用紙最受歡迎；而在基礎食品方面，如牛奶的需求保持穩定，元朗地區對嬰兒濕紙巾等家庭照護商品的需求尤為明顯。儘管東西兩區消費模式各異，但皆以提升家庭生活品質為核心，展現新界居民對品質生活的共同追求。

而離島區（包括大嶼山、東涌、南丫島等地）因受地理與交通因素影響，居民大都傾向「一次性大量採購」與「環境優先」並重的消費習慣。該區居民多於集中補貨，傾向一次性購買紙巾、濕紙巾等日常用品，以提升採購效率並應對長期所需等。

文：中環牌花生

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