去年用戶利用Adobe Acrobat共處理了超過4000億份PDF檔案，並編輯160億份文件。由於超過 87%的機構均採用PDF作為商業通訊的標準文件格式，令其成為網絡攻擊發動者隱藏惡意代碼的理想工具。雖然惡意PDF攻擊多年來一直是黑客的常用手段，但近期此類攻擊的蔓延趨勢越見普及。

這些檔案通常被視為真正的文件，是隱藏有害連結、代碼或其他惡意內容的靈活容器。攻擊者利用使用者對PDF附件的熟悉程度，採用社交工程策略，增加了收件人被騙的機會。此外，由於電郵安全系統通常集中偵測其他文件格式的威脅，以致惡意PDF檔案能夠成功避開安全檢測。

攻擊者現正採用更精密的反偵測技術，令相關攻擊活動更難被識別及攔截。CPR更發現，多宗惡意攻擊活動均成功避過傳統安全解決方案的偵測，其中部分攻擊在VirusTotal 平台上的檢測率更長期維持零記錄。運用惡意連結的PDF攻擊更已成為當前最常見的攻擊手法之一，攻擊者會在PDF檔案中嵌入釣魚網站或惡意檔案的下載連結，並配以精心設計的圖片或文字誘導點擊，這些圖片往往仿冒Amazon、DocuSign或Acrobat Reader等知名品牌，使文件看似合法，大大提高了欺騙成功率。

該公司指，此類攻擊之所以難以偵測，關鍵在於攻擊者能完全掌控連結、文字及圖片等所有元素，可隨時任意修改內容。這種高度靈活的特性，使攻擊能有效抵禦基於信譽評級的安全系統，更能突破依賴靜態簽名的偵測機制。

Check Point 香港及澳門區總經理周秀雲表示，隨著企業安全系統日益依賴機器學習技術進行威脅偵測，網絡攻擊者亦不斷發展出更為精密的手法繞過偵察。惡意PDF文件僅是網絡犯罪策略演進的其中一環，黑客更結合惡意二維碼及社交工程詐騙令攻擊複雜化。因此，機構及個人用戶均必須提高警覺，透過持續更新防禦策略方能有效抵抗這類持續演進的網絡安全威脅。

該公司建議用戶嚴格核實寄件人身份、謹慎處理附件、點擊前預覽連結及完整的URL、使用安全PDF 閱讀工具、停用PDF閱讀器的JavaScript功能、定期更新系統及安全工具，及保持警覺判斷文件真偽。

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