鮑威爾淡化減息預期，稱勞動力市場的強勁表現仰仗於物價保持穩定，須防範關稅導致通脹持續過熱。克利夫蘭聯儲行長表示，聯儲局有充分理由按兵不動，當前重要的是維持通脹預期穩定。

據報中國對與美國談判持開放態度，前提是特朗普需表現出更多尊重並指定一位對接人來負責談判。特朗普政府準備利用關稅談判施壓其他國家限制對華貿易。摩根士丹利調查顯示，美國對華關稅行動加劇了中國民眾對就業、收入和投資損失的憂慮，擔心失業的受訪者比例創五年來最高。

經濟數據方面。美國3月零售銷售創兩年來最大增幅，消費者趕在關稅生效前購買汽車和電子產品。當月製造業產值溫和增長。美國2月份14個州的失業人數超過職位空缺數，表明就業市場形勢日益嚴峻。美國4月住宅建築商信心小幅上升，但對未來需求的預期跌至一年多來最低。世貿組織下調對今年全球商品貿易的展望，預計北美貿易將受到最嚴重打擊，亞洲和歐洲有望繼續溫和增長。

道瓊斯工業平均指數收跌699點，跌幅1.74%，報39669點。標普500指數收跌120點，跌幅2.25%，報5275點。納斯達克綜合指數收跌516點，或3.07%，報16307點。

微軟跌3.66%，報371.61美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累86點，而Travelers升1.13%，報252.48元，貢獻道指17點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報194.27元，跌3.89%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報153.33元，跌1.9%，亞馬遜(美：AMZN)收市報174.33元，跌2.92%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報502.31元，跌3.68%，英偉達(美：NVDA)收市報104.49元，跌6.87%，微軟(美：MSFT)收市報371.61元，跌3.66%，Tesla (美：TSLA)收市報241.55元，跌4.94%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.2%，報507點。德國DAX指數收漲0.27%，報21311點；法國CAC 40指數跌0.08%，報7329點；英國富時100指數收漲0.33%，報8275點。

納斯達克中國金龍指數收跌2.73%，報6511點。

美國2年期債息曾跌最多2.01%，是4月14日後最大跌幅，當日跌幅為3.43%。低見3.7675厘，是4月9日3.6533厘後最低。收市報3.7695厘，是4月8日後收市新低，當日報3.7256厘。收報3.7695厘，跌1.96%。連跌3日，累計跌0.1904厘，對上一次連跌3日是3月31日。第1日陰燭。

美國10年期債息曾跌最多1.65%，是4月14日後最大跌幅，當日跌幅為2.92%。低見4.2613厘，是4月10日4.2562厘後最低。收市報4.2768厘，是4月7日後收市新低，當日報4.1835厘。收報4.2768厘，跌1.3%。連跌3日，累計跌0.2127厘，對上一次連跌3日是4月1日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是4月1日。

美2年期10年期債息差曾高見53.324基點，是4月15日54.927基點後最闊。收市報50.306基點，是4月14日後收市新高，當日報52.473基點。收報50.306基點。連續第4日陰燭，對上一次連續第4日陰燭是4月2日。

美3個月10年期債息轉倒掛，最多5.822基點，是4月10日9.838基點後最闊。收市報4.278基點，是4月7日後收市最闊，當日報9.797基點。收報4.278基點。連跌3日，累計跌19.668點，對上一次連跌3日是4月1日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是4月3日。

金龍指數曾跌最多3.52%，是4月8日後最大跌幅，當日跌幅為6.54%。低見6457.75點，是4月11日6321.33點後最低。收市報6511.31點，是4月10日後收市新低，當日報6405.21點。收報6511.31點，跌2.72%。連跌2日，累計跌215.16點，對上一次連跌2日是4月3日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是4月7日。

道指曾跌最多2.41%，是4月10日後最大跌幅，當日跌幅為5.37%。低見39394.75點，是4月11日39255.21點後最低。收市報39669.39點，是4月10日後收市新低，當日報39593.66點。連跌2日，累計跌855.4點，對上一次連跌2日是4月4日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是3月27日。

標指曾跌最多3.26%，是4月10日後最大跌幅，當日跌幅為6.26%。低見5220.79點，是4月11日5220.77點後最低。收市報5275.7點，是4月10日後收市新低，當日報5268.05點。連跌2日，累計跌130.27點，對上一次連跌2日是4月4日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是3月28日。

納指曾跌最多4.5%，是4月10日後最大跌幅，當日跌幅為7.19%。低見16066.46點，是4月10日15894.26點後最低。收市報16307.16點，是4月8日後收市新低，當日報15267.91點。連跌2日，累計跌524.32點，對上一次連跌2日是4月4日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是3月28日。