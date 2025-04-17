個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.68%，折合報448.62元；阿里巴巴（9988）跌4.92%，折合報103.56元；美團（3690）跌7.94%，折合報134.97元；匯控（0005）跌0.4%，折合報80.68元；建行（0939）跌1.28%，折合報6.54元。

道期現升0.132%；標期現升0.19%；納期現升0.29%。日本東證指數現升0.02%；韓國KOSPI指數現升0.22%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.13%。

VIX指數隔晚升8.36%或2.52點，報32.64點。

紐油現升0.7%或0.43美元，報62.91美元；布油現升0.51%或0.34美元，報66.19美元；金價現升0.13%或4.51美元，報3347.63美元；LME 銅期貨隔晚升0.43%或39.5美元，報9203.5美元。比特幣現跌0.23%或200.44美元，報84107.65美元；美國10年期債息現升0.31%或0.0135厘，報4.2903厘。

今日焦點股份可留意：

4公司最快今日公布業績，包括，中達集團控股（0139）、中國鐵塔（0788）、聯通（0762），及福耀玻璃（3606）。

港科探索（1137）股價大升14%，公告指主要股東兩年內無意售股。

東方海外（0316）陳揚帆辭任行政總裁，張峰接任。

周大福創建（0659）旗下兩公司通過SBTi審核，擬助各業務單位低碳轉型的商機。周大福人壽3.8億元作價將首程控股持股轉讓予周創建旗下公司。

百奧家庭互動（2100）首季活躍帳戶增10.2%。

兆科眼科（6622）與Interpharma訂立分銷協議，眼部療程及藥物將於泰國商業化。

洪九果品（6689）：董事長鄧洪九等6高層，涉嫌騙取貸款被查。

領展（0823）太陽能發電項目投資達7800萬元，預計投資回報率達19.6%。

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