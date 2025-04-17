moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

港股ADR升66點 夜期低水49點 聯通、鐵塔等業績

美股向下，港股ADR升66點或0.32%，報21123點，即月恒指夜期跌221點，報21008點，夜期低水49點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.68%，折合報448.62元；阿里巴巴（9988）跌4.92%，折合報103.56元；美團（3690）跌7.94%，折合報134.97元；匯控（0005）跌0.4%，折合報80.68元；建行（0939）跌1.28%，折合報6.54元。

道期現升0.132%；標期現升0.19%；納期現升0.29%。日本東證指數現升0.02%；韓國KOSPI指數現升0.22%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.13%。

VIX指數隔晚升8.36%或2.52點，報32.64點。

紐油現升0.7%或0.43美元，報62.91美元；布油現升0.51%或0.34美元，報66.19美元；金價現升0.13%或4.51美元，報3347.63美元；LME 銅期貨隔晚升0.43%或39.5美元，報9203.5美元。比特幣現跌0.23%或200.44美元，報84107.65美元；美國10年期債息現升0.31%或0.0135厘，報4.2903厘。

今日焦點股份可留意：

4公司最快今日公布業績，包括，中達集團控股（0139）、中國鐵塔（0788）、聯通（0762），及福耀玻璃（3606）

港科探索（1137）股價大升14%，公告指主要股東兩年內無意售股。

東方海外（0316）陳揚帆辭任行政總裁，張峰接任。

周大福創建（0659）旗下兩公司通過SBTi審核，擬助各業務單位低碳轉型的商機。周大福人壽3.8億元作價將首程控股持股轉讓予周創建旗下公司。

百奧家庭互動（2100）首季活躍帳戶增10.2%。

兆科眼科（6622）與Interpharma訂立分銷協議，眼部療程及藥物將於泰國商業化。

洪九果品（6689）：董事長鄧洪九等6高層，涉嫌騙取貸款被查。

領展（0823）太陽能發電項目投資達7800萬元，預計投資回報率達19.6%。

 

其他報道

美國擬借關稅談判施壓貿易伙伴 要求減少與中國貿易往來

美股連跌兩日 道指跌699點 美3個月10年期債轉倒掛 金龍指數見一周低