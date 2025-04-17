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恒指高開9點 科指跌0.1% 紫金升2% 美團跌1%

恒指今早高開9點或0.05%，報21066點，大市成交金額50億元；國指今早低開2點或0.04%，報7776點。恒生科技指數開市報4790點，跌0.12%。上升股份比例為5.99%，下跌為5.77%，無升跌為88.23%。

藍籌30隻升，28隻下跌，25隻無升跌。紫金礦業（2899）升2.91%，報17.68元，是升幅最大的藍籌，創科實業（0669）跌3.14%，報72.5元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股7隻升，13隻下跌，10隻無升跌。升幅最大的是理想（2015）開市報88元，升1.38%；跌幅最大的是美團（3690）開市報133.2元，跌1.26%。

恒指高於10天線(20967.42點)，續低於100天線(21259.48點)。科指低於10天線(4827.01點)。

卓悅控股（0653）折讓約25% 1供3 集資1億 淨額約5200萬元。開市報0.101元，跌6.48%。

4公司最快今日公布業績，績前表現如下，中達集團控股（0139）無成交，報0.037元。

中國鐵塔（0788）開市報10.96元，跌0.36%。

聯通（0762）無成交，報8.69元。

福耀玻璃（3606）開市報49.35元，升0.71%。

港科探索（1137）股價大升14%，公告指主要股東兩年內無意售股。開市報1.86元，跌4.62%。

東方海外（0316）陳揚帆辭任行政總裁，張峰接任。開市報105.9元，升0.47%。

周大福創建（0659）旗下兩公司通過SBTi審核，擬助各業務單位低碳轉型的商機。周大福人壽3.8億元作價將首程控股持股轉讓予周創建旗下公司。無成交，報7.03元。

百奧家庭互動（2100）首季活躍帳戶增10.2%。無成交，報0.5元。

兆科眼科（6622）與Interpharma訂立分銷協議，眼部療程及藥物將於泰國商業化。無成交，報1.5元。

洪九果品（6689）：董事長鄧洪九等6高層，涉嫌騙取貸款被查。停牌。

領展（0823）太陽能發電項目投資達7800萬元，預計投資回報率達19.6%。開市報34.75元，升1.16%。

破頂股表現

破頂股包括，龍資源（1712）創上市新高，見3.73元，開市報3.73元，升7.8%；招金礦業（1818）創上市新高，見20.15元，開市報20.15元，升3.76%；萬國黃金集團（3939）創上市新高，見22元，開市報22元，升2.56%；赤峰黃金（6693）創上市新高，見33.95元，開市報33.95元，升8.81%；ＳＰＤＲ金（2840）創上市新高，見2400元，開市報2400元，升1.39%；價值黃金（3081）創上市新高，見78.7元，開市報78.7元，升1.29%；ＦＬ二南方黃金（7299）創上市新高，見17.5元，開市報17.5元，升3%；壇金礦業（0621）創52周高，見0.089元，開市報0.089元，升2.3%；山東黃金（1787）創52周高，見25.8元，開市報25.8元，升5.09%；靈寶黃金（3330）創52周高，見10.36元，開市報10.36元，升3.39%；香港電訊－ＳＳ（6823）創52周高，見10.7元，開市報10.7元，升0.19%。

異動股

上升異動股，包括，滿貫集團（3390）開市報0.39元，升30%；赤峰黃金（6693）創上市新高，見33.95元，開市報33.95元，升8.81%；龍資源（1712）創上市新高，見3.73元，開市報3.73元，升7.8%；中國國家文化產業（0745）開市報0.18元，升5.88%；潼關黃金（0340）開市報1.48元，升5.71%；萬國數據－ＳＷ（9698）開市報19元，升5.44%；海王英特龍（8329）開市報0.295元，升5.36%；遊萊互動（2022）開市報0.06元，升5.26%；山東黃金（1787）創52周高，見25.8元，開市報25.8元，升5.09%；河北建設（1727）開市報0.45元，升4.65%。

下跌異動股，包括，心瑋醫療－Ｂ（6609）開市報25.5元，跌9.89%；巨子生物（2367）開市報68元，跌7.67%；金山雲（3896）開市報5.92元，跌7.36%；卓悅控股（0653）開市報0.101元，跌6.48%；TS WONDERS（1767）開市報0.385元，跌6.1%；香港科技探索（1137）開市報1.86元，跌4.62%；美的置業（3990）開市報3.85元，跌4.23%；盛業（6069）開市報12.72元，跌3.78%；信邦控股（1571）開市報3.05元，跌3.17%。

 