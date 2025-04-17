恒指今早高開9點或0.05%，報21066點，大市成交金額50億元；國指今早低開2點或0.04%，報7776點。恒生科技指數開市報4790點，跌0.12%。上升股份比例為5.99%，下跌為5.77%，無升跌為88.23%。