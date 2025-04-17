moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

金山雲折讓逾8%配股 集資近20億

金山雲（3896）配股，以以每股固定美國存託股11.27美元(較上日折讓約14.62%)配售1730萬股美國存託股(約2.59億股相關股份)；及以每股發售股份5.83港元(較上日折讓約8.76%)向承銷商發行及出售合計1800萬股發售股份。新股佔經發行股本約7.7%。另外，向控股股東金山軟件（3888），將認購6937.5萬股，佔經發行股本約1.65%。

發行美國存託股集資約15.12億港元(假設期權未獲行使)至17.55億元(假設期權獲悉數行使)，所得款項淨額約14.51億港元至16.84億元。港股集資方面，集資1.04億元，淨額約1億元，而向金山軟件發行認購股份所得款項總額約4.04億元。

集資淨額將用於投資於升級及擴充基礎設施，投資於技術及產品開發，及一般企業及營運資金用途。

金山雲（3896）曾跌最多8.92%，是4月16日後最大跌幅，當日跌幅為9.1%。低見5.82元，是4月7日5.54元後最低。現報5.93元，跌7.2%。連跌3日，累計跌1.36元，對上一次連跌3日是3月27日。

金山軟件（3888）曾升最多2.12%，是4月10日後最大升幅，當日升幅為3.09%。高見36.1元，是4月16日36.65元後最高。現報35.8元，升1.27%。

其他報道

特步：首季主品牌零售銷售錄中單位數增長

長和售港口交易 據報意大利買家擬剝離巴拿馬港口部分

滬深三大指數低開 人行進行2455億人幣逆回購 淨投放1796億元

恒指高開9點 科指跌0.1% 紫金升2% 美團跌1%

卓悅控股折讓約25% 1供3 集資1億 淨額約5200萬元

港股ADR升66點 夜期低水49點 聯通、鐵塔等業績

美國擬借關稅談判施壓貿易伙伴 要求減少與中國貿易往來

美股連跌兩日 道指跌699點 美3個月10年期債轉倒掛 金龍指數見一周低