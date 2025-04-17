金山雲（3896）配股，以以每股固定美國存託股11.27美元(較上日折讓約14.62%)配售1730萬股美國存託股(約2.59億股相關股份)；及以每股發售股份5.83港元(較上日折讓約8.76%)向承銷商發行及出售合計1800萬股發售股份。新股佔經發行股本約7.7%。另外，向控股股東金山軟件（3888），將認購6937.5萬股，佔經發行股本約1.65%。
發行美國存託股集資約15.12億港元(假設期權未獲行使)至17.55億元(假設期權獲悉數行使)，所得款項淨額約14.51億港元至16.84億元。港股集資方面，集資1.04億元，淨額約1億元，而向金山軟件發行認購股份所得款項總額約4.04億元。
集資淨額將用於投資於升級及擴充基礎設施，投資於技術及產品開發，及一般企業及營運資金用途。
金山雲（3896）曾跌最多8.92%，是4月16日後最大跌幅，當日跌幅為9.1%。低見5.82元，是4月7日5.54元後最低。現報5.93元，跌7.2%。連跌3日，累計跌1.36元，對上一次連跌3日是3月27日。
金山軟件（3888）曾升最多2.12%，是4月10日後最大升幅，當日升幅為3.09%。高見36.1元，是4月16日36.65元後最高。現報35.8元，升1.27%。
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