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港元拆息普遍向上 1個月HIBOR連跌3日 Shibor全線向下

港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR連跌3日，跌0.17點子至3.58212%，是4月11日後最低，當日報3.52917%。對上一次連跌3日是3月31日，當日拆息報3.7275%。

港元現報7.7619元升值1點子，曾貶值最多9點子，報7.7629元，亦曾升值最多20點子，報7.76元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於2024年6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

HIBOR

短線拆息方面，隔夜HIBOR升22.34點子至3.32192%，是3月31日後最高；1星期HIBOR升1.85點子至3.3%，是4月14日後最高；2星期HIBOR跌0.07點子至3.4%，是4月15日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.06點子至3.85596%，是4月15日後最高；6個月期HIBOR無升跌報3.9%，是4月16日後最低；12個月期HIBOR無升跌報4%，是4月16日後最低。

貨幣基礎

貨幣基礎方面，上日總額增24.32億元，至總數19809.88億元，是4月3日後最高。當中的負債證明書(Certificates of Indebtedness)較上一日增23億元，至總數6103.35億元，是4月3日後最高。政府發行的流通紙幣及硬幣較上一日減0.06億元，至總數132.07億元，是2024年11月25日後最低。收市總結餘為446.74億元，較再上一日減1.09億元，總結餘是4月1日後最低。未償還外匯基金票據及債券較上一日增2.47億元，至總數13127.72億元，創紀錄新高，其中，持牌銀行所持有數額較上一日增16.57億元，至總數12037.79億元，是4月8日後最高。

總結餘變動原因

外匯基金票據及債券所付利息或新發行量，相隔4日後，再有變動，減1.09億元。

美匯美息

美元指數現報99.504升值0.124點或0.12%。

美元1個月期 CME Term SOFR上日報4.32813%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期 CME Term SOFR的利差為-0.7153%，終止連續3日收窄，利差是2025年4月11日後最闊，當日差距為-0.7927%。

對上一次終止連續3日收窄，是2025年4月09日，當日利差報-0.8209%。

上海銀行同業拆息(Shibor)

Shibor全線向下。短線拆息方面，隔夜Shibor跌7.4點子至1.634%，是4月11日後最低；1星期Shibor跌4.4點子至1.652%，是4月11日後最低；2星期Shibor跌2.2點子至1.735%，是4月14日後最低；1個月期Shibor跌0.6點子至1.766%，是2月18日後最低。

中長線拆息方面，6個月期Shibor跌0.6點子至1.776%，是2月18日後最低；6個月期Shibor跌0.6點子至1.776%，是2月18日後最低；1年期Shibor跌0.6點子至1.777%，是2月17日後最低。

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