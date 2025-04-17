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美議員稱DeepSeek使用「數以萬計晶片」 促英偉達提供銷售信息

彭博社報道，美國眾議院一個跨黨派委員會表示，DeepSeek對美國國家安全構成「深遠威脅」，並敦促英偉達提供DeepSeek可能用於開發其聊天機器人模型的晶片銷售信息。

眾議院中國特設委員會周三在報告中引述獲得的公司文件稱，DeepSeek與中國政府利益的聯繫「顯著」。議員們聲稱，DeepSeek創始人梁文鋒與對冲基金幻方量化共同控制這家公司，構成一個「整合生態系統」，與政府相關的硬體分銷商以及中國研究機構之江實驗室存在關聯。

報告指，「儘管它自稱是另一個人工智能聊天機器人，為用戶提供生成文本和回答問題的功能，但仔細檢查後發現，該應用程式會將數據傳回中華人民共和國，給用戶帶來安全漏洞，並依賴根據中國法律秘密審查和操縱信息的模式」。

委員會表示調查發現DeepSeek使用「數以萬計的晶片」，並且該公司在獲取這些晶片時可能避開美國出口管制。議員們引述分析公司SemiAnalysis的信息稱，DeepSeek至少有6萬個英偉達處理器，還訂購了「數千個」英偉達H20晶片。

委員會主席John Moolenaar和首席民主黨委員Raja Krishnamoorthi分別要求英偉達提供自2020年以來購買超過499枚人工智能晶片的11個亞洲國家客戶的信息。議員們在周三發給英偉達的信中特別提到馬來西亞和新加坡，以及最終使用這些晶片的實體。該公司需要在4月30日之前回應。

英偉達聲明指，在涉及美國出口限制時，該公司「嚴格遵守政府的指示」。這家總部位於加利福尼亞州聖克拉拉的公司補充說，就新加坡而言，其「產品被運往包括美國和台灣在內的其他地點，而不是中國」。

DeepSeek沒有立即回應置評請求。

中國駐美大使館發言人劉鵬宇駁斥該委員會的說法「毫無根據」。他在一份聲明中稱，「中國政府高度重視數據隱私和安全，並依法予以保護。中國從未要求，也不會要求企業或個人非法收集或存儲數據」。

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