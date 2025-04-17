恒指今早高開9點，高位升360點，低位跌17點，高低波幅378點。上升股份比例為33.87%，下跌為19.69%，無升跌為46.43%。

恒指半日升341點或1.62%，報21398點，大市成交金額1172億元；國指升125點或1.62%，報7904點。恒生科技指數收報4906點，升2.3%。

藍籌股成交金額488.69億元，佔大市成交41.69%；科指成份股成交金額342.94億元，佔大市成交29.26%；國指成份股成交金額435.54億元，佔大市成交37.16%。

24隻雙櫃台股，總成交0.24億元人民幣，相當於約0.25億港元，佔大市成交的0.02%。

窩輪及牛熊證成交金額減少22.62%，至117.8億元，佔大市成交10.04%。牛熊證成交金額39.43億元，減少28%；窩輪成交金額78.36億元，減少19.6%。

藍籌75隻升，6隻下跌，2隻無升跌。龍湖（0960）升6.09%，收報10.8元，是升幅最大的藍籌，萬洲（0288）跌3.87%，收報6.7元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股26隻升，4隻下跌。升幅最大的是蔚來（9866）收報27.6元，升3.95%；跌幅最大的是地平線機器人－Ｗ（9660）收報5.47元，跌0.91%。

恒指升穿10天線(21000.63點)、100天線(21262.8點)。科指升穿10天線(4838.61點)。

北水南下合計淨流入19.12億元，較上日減少75.78%，連續第5日流入，累計流入344.82億元，對上一次連續5日淨流入是3月27日。北水本月累計流入1654.12億元，按月增加3.2%，連續第4個月增加，金額是2021年1月後新高，連續第22個月流入。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）521.61億元，較上日減48.67%，佔香港市場成交額由上日的23.09%減至22.23%。

俊盟國際（8062）簽MOU 擬收購台灣支付終端方案供應商聯天科技。收報0.275元，跌6.78%。

騰訊（0700）推助跑計劃 料為外貿企業新增1000億元銷售規模。收報461.4元，升2.99%。

巨子生物（2367）折讓9%配股 籌23億。收報70.75元，跌3.94%。

金山雲（3896）折讓逾8%配股 集資近20億。收報6.08元，跌4.85%。

特步（1368）：首季主品牌零售銷售錄中單位數增長。收報4.88元，升3.61%。

長和（0001） 售港口交易 據報意大利買家擬剝離巴拿馬港口部分。收報42.25元，升0.84%。

卓悅控股（0653）折讓約25% 1供3 集資1億 淨額約5200萬元。收報0.1元，跌7.41%。

4公司最快今日公布業績，績前表現如下，中達集團控股（0139）收報0.038元，升2.7%。

中國鐵塔（0788）收報10.94元，跌0.55%。

聯通（0762）收報8.71元，升0.23%。

福耀玻璃（3606）收報48.8元，跌0.41%。

港科探索（1137）指主要股東兩年內無意售股。收報1.78元，跌8.72%。

東方海外（0316）陳揚帆辭任行政總裁，張峰接任。收報106.1元，升0.66%。

周大福創建（0659）旗下兩公司通過SBTi審核，擬助各業務單位低碳轉型的商機。周大福人壽3.8億元作價將首程控股持股轉讓予周創建旗下公司。收報6.99元，跌0.57%。

百奧家庭互動（2100）首季活躍帳戶增10.2%。收報0.485元，跌3%。

兆科眼科（6622）與Interpharma訂立分銷協議，眼部療程及藥物將於泰國商業化。收報1.49元，跌0.67%。

洪九果品（6689）：董事長鄧洪九等6高層，涉嫌騙取貸款被查。停牌。

領展（0823）太陽能發電項目投資達7800萬元，預計投資回報率達19.6%。收報34.7元，升1.02%。

破頂股表現

破頂股包括，龍資源（1712）創上市新高，見3.99元，收報3.7元，升6.94%；招金礦業（1818）創上市新高，見20.35元，收報19元，跌2.16%；HSSP INTL（3626）創上市新高，見19.78元，收報17.02元，升48.26%；萬國黃金集團（3939）創上市新高，見22.5元，收報21.4元，跌0.23%；榮利營造（9639）創上市新高，見0.78元，收報0.76元，升4.11%；赤峰黃金（6693）創上市新高，見36.15元，收報32.3元，升3.53%；蜜雪集團（2097）創上市新高，見474元，收報471.8元，升7.32%；ＳＰＤＲ金（2840）創上市新高，見2400元，收報2393元，升1.1%；價值黃金（3081）創上市新高，見78.8元，收報78.66元，升1.24%；Ａ博時美元（3196）創上市新高，見8505.2元，收報8505.2元，升0.27%；價值黃金－Ｕ（9081）創上市新高，見10.1元，收報10.1元，升1.2%；ＳＰＤＲ金－Ｕ（9840）創上市新高，見307元，收報307元，升1.25%；ＳＰＤＲ金－Ｒ（83046）創上市新高，見2257元，收報2248元，升1.17%；價值黃金－Ｒ（83130）創上市新高，見73.96元，收報73.64元，升0.66%；恒生人幣金ＥＴＦ（84402）創上市新高，見48.9元，收報48.9元，升1.88%；ＦＬ二南方黃金（7299）創上市新高，見17.55元，收報17.44元，升2.65%；煤氣（0003）創52周高，見6.93元，收報6.88元，升0.58%；陽光紙業（2002）創52周高，見2.46元，收報2.08元，跌8.77%；香港中華煤氣（0003）創52周高，見6.93元，收報6.88元，升0.58%；四川成渝高速公路（0107）創52周高，見4.24元，收報4.15元，跌0.48%；南順（香港）（0411）創52周高，見9.89元，收報9.89元，升0.1%；壇金礦業（0621）創52周高，見0.09元，收報0.078元，跌10.34%；國際資源（1051）創52周高，見5.7元，收報5.64元，升2.55%；亞太資源（1104）創52周高，見1.25元，收報1.21元，升8.04%；哈爾濱電氣（1133）創52周高，見4.76元，收報4.71元，升7.05%；粵豐環保（1381）創52周高，見4.8元，收報4.79元，升0.42%。

破頂指數成份股包括，煤氣（0003）創52周高，見6.93元，收報6.88元，升0.58%。

破底股方面

13隻股份創上市新低，其中十隻包括，卡姆丹克（0712）低見0.06元，收報0.06元，跌7.69%；思派健康（0314）低見4.17元，收報4.2元，跌1.18%；世紀城市國際（0355）低見0.044元，收報0.044元，跌13.73%；中滙集團（0382）低見1.58元，收報1.62元，跌0.61%；中國天弓控股（0428）低見0.18元，收報0.213元，跌5.33%；百利保控股（0617）低見0.3元，收報0.335元，跌1.47%；卡姆丹克太陽能（0712）低見0.06元，收報0.06元，跌7.69%；富臨集團控股（1443）低見0.077元，收報0.081元，跌10%；譽燊豐控股（2132）低見0.092元，收報0.092元，跌6.12%；電子交易集團（8036）低見0.027元，收報0.027元，跌6.9%。

30隻股份創52周低，其中十隻包括，遠東酒店實業（0037）低見0.36元，收報0.4元，升2.56%；科聯系統（0046）低見1.36元，收報1.36元，跌6.21%；海港企業（0051）低見3.9元，收報3.98元，無升跌；REGAL INT'L（0078）低見0.54元，收報0.55元，跌11.29%；南華集團控股（0413）低見0.026元，收報0.029元，跌3.33%；天業節水（0840）低見0.124元，收報0.124元，跌0.8%；中國創新投資（1217）低見0.01元，收報0.01元，跌9.09%；SINO HOTELS（1221）低見1.21元，收報1.4元，升5.26%；中國通商集團（1719）低見0.455元，收報0.455元，跌14.15%；東京中央拍賣（1939）低見0.375元，收報0.375元，跌18.48%。

異動股

上升異動股，包括，HSSP INTL（3626）創上市新高，見19.78元，收報17.02元，升48.26%；滿貫集團（3390）收報0.435元，升45%；榮智控股（6080）創52周高，見0.17元，收報0.159元，升44.55%；廣泰國際控股（0844）收報0.35元，升40%；傲迪瑪汽車（8418）收報0.45元，升38.46%；長城微光（8286）收報0.11元，升34.15%；俊裕地基（1757）收報0.125元，升25%；LEGION CONSO（2129）創52周高，見0.163元，收報0.155元，升24%；皇朝家居（1198）收報0.26元，升20.37%；辰興發展（2286）收報0.275元，升20.09%；東勝旅遊（0265）收報0.96元，升20%。

下跌異動股，包括，瑞和數智（3680）見52周低0.52元，收報0.59元，跌22.37%；東京中央拍賣（1939）見52周低0.375元，收報0.375元，跌18.48%；世大控股（8003）收報0.1元，跌18.03%；順龍控股（0361）收報0.037元，跌17.78%；巨匠建設（1459）收報0.35元，跌17.65%；綠心集團（0094）收報0.036元，跌16.28%；RAFFLESINTERIOR（1376）收報0.05元，跌15.25%；大方廣瑞德（0755）收報0.7元，跌14.63%；迪臣發展國際（0262）收報0.048元，跌14.29%；中國通商集團（1719）見52周低0.455元，收報0.455元，跌14.15%；世紀城市國際（0355）創上市新低，見0.044元，收報0.044元，跌13.73%。

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