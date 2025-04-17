譚旻指，目前未見美國訂單有變化，公司在其他國家地區亦有不少客戶，從現正舉行的廣交會情況來看，收到其他國家地區的意向訂單有顯著增長，而且公司主要業務收入始終來自內地。

據優必選上月公布業績，去年全年收入13.05億元（人民幣，下同），其中來自香港及海外的收入4.28億元，佔比33%左右。另據該公司招股文件，自2020年至2022年，來自美國的收入佔總收入比例從4.2%持續增至5.1%，2023年上半年佔比進一步提升至8%。

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