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羅奇：中美貿易戰是一場沒有贏家的惡性競爭

中美關稅戰持續升溫。摩根士丹利前亞洲區主席羅奇（Stephen Roach）認為，這是一場無人能贏的惡性競爭。

羅奇在文中表示，貿易戰是一場政治戰爭。美國總統特朗普對中國加徵145%關稅，目的不是為了振興美國的經濟，而且為了讓中國國家主席習近平坐到談判桌前，進行另一場「特朗普式」交易。但他相信這不會發生，因為中方不會輕易屈服。

羅奇表示，「中國夢」以繁榮與復興的雙重承諾為框架，成為現代中國的政治支柱，其重要性不亞於「讓美國再次偉大」「MAGA」（Make America Great Again）對特朗普的意義。

羅奇指出，2021年慶祝中國共產黨成立100周年大會上，習近平警告外國勢力別妄想欺負中國。在此背景下，需要解讀中國針對特朗普關稅政策所作的「戰鬥到底」承諾，由於特朗普率先發難，對中國而言，關稅攻擊完全符合習近平所警告的「霸凌、壓迫和征服」的理念。羅奇認為，這並不是誰對誰錯的問題，甚至不是誰先出手的問題。衝突源自於兩種截然不同的政治思維方式的碰撞。

羅奇稱，特朗普出於憤怒和恐嚇行事，而習近平則以戰略紀律運作。隨着特朗普持續對中國施壓，中國迅速回應。北京已暗示，中國的下一步行動不會是另一項關稅措施。作為美國第三大出口市場、第二大外國國債持有國，中國擁有對戰略稀土的控制權以及自身的貨幣「武器」，可以有更多應對選擇。羅奇相信，這是一場無人能贏的惡性競爭。

 

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