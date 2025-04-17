港股明日起休市，下周二復市，大市波幅、成交、北水交易成交額、北水流入，均下降，不過，北水比例上升，北水交易成交額佔香港市場成交額由上日的23.09%增至23.42%，是4月1日後高，當日報24.26%。

恒指今早高開9點，高位升360點，低位跌17點，高低波幅378點。上升股份比例為39.49%，下跌為24.06%，無升跌為36.43%。

恒指收市升338點或1.61%，報21395點，大市成交金額1924億元，較上日減少12.54%，是4月15日1850.64億元成交後最少；國指升118點或1.52%，報7897點。恒生科技指數收報4887點，升1.9%。

藍籌股成交金額883.17億元，佔大市成交45.9%；科指成份股成交金額592.26億元，佔大市成交30.78%；國指成份股成交金額772.82億元，佔大市成交40.16%。

24隻雙櫃台股，總成交0.36億元人民幣，相當於約0.38億港元，佔大市成交的0.02%。

窩輪及牛熊證成交金額減少14.35%，至130.39億元，佔大市成交6.77%。牛熊證成交金額45.85億元，減少16.29%；窩輪成交金額84.54億元，減少13.26%。

藍籌74隻升，6隻下跌，3隻無升跌。網易（9999）升4.56%，收報158.3元，是升幅最大的藍籌，華潤萬象生活（1209）跌3.98%，收報36.2元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股25隻升，3隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是網易（9999）收報158.3元，升4.56%；跌幅最大的是地平線機器人－Ｗ（9660）收報5.47元，跌0.91%。

恒指升穿10天線(21000.25點)、100天線(21262.76點)。科指升穿10天線(4836.69點)。

北水南下合計淨流入23.09億元，較上日減少70.75%，連續第5日流入，累計流入348.79億元，對上一次連續5日淨流入是3月27日。北水本月累計流入1658.09億元，按月增加3.45%，連續第4個月增加，金額是2021年1月後新高，連續第22個月流入。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）901.47億元，較上日減11.29%，佔香港市場成交額由上日的23.09%增至23.42%。

午後消息股表現

騰訊（0700）：未來三年新增28000校園招聘職位 涵蓋大模型、研發等職能。收報458元，升2.23%。

優必選（9880）將花最多3個月觀察關稅影響。收報70.45元，升0.36%。

OSL（0863）旗下OSL數字證券為華夏以太坊ETF提供質押服務。收報10.54元，跌2.95%。

陽光油砂（2012）「債轉股」發行4869萬股 每股0.35元溢價5.7%。收報0.4元，升21.21%。

廣南集團（1203）盈喜 料首季多賺24%至3300萬元。收報0.68元，升4.62%。

盛業（6069）伙無錫數字鯨接入英偉達智算中心等 提供算力予中小企。收報12.98元，跌1.82%。

今早及隔晚消息股表現

俊盟國際（8062）簽MOU 擬收購台灣支付終端方案供應商聯天科技。收報0.29元，跌1.69%。

騰訊（0700）推助跑計劃 料為外貿企業新增1000億元銷售規模。收報458元，升2.23%。

巨子生物（2367）折讓9%配股 籌23億。收報72.1元，跌2.1%。

金山雲（3896）折讓逾8%配股 集資近20億。收報6.05元，跌5.32%。

特步（1368）：首季主品牌零售銷售錄中單位數增長。收報4.9元，升4.03%。

長和（0001） 售港口交易 據報意大利買家擬剝離巴拿馬港口部分。收報42.15元，升0.6%。

卓悅控股（0653）折讓約25% 1供3 集資1億 淨額約5200萬元。收報0.103元，跌4.63%。

4公司最快今日公布業績，績前表現如下，中達集團控股（0139）收報0.039元，升5.41%。

中國鐵塔（0788）收報10.94元，跌0.55%。

聯通（0762）收報8.68元，跌0.12%。

福耀玻璃（3606）收報49.15元，升0.31%。

港科探索（1137）指主要股東兩年內無意售股。收報1.76元，跌9.74%。

東方海外（0316）陳揚帆辭任行政總裁，張峰接任。收報106.1元，升0.66%。

周大福創建（0659）旗下兩公司通過SBTi審核，擬助各業務單位低碳轉型的商機。周大福人壽3.8億元作價將首程控股持股轉讓予周創建旗下公司。收報6.97元，跌0.85%。

百奧家庭互動（2100）首季活躍帳戶增10.2%。收報0.5元，無升跌。

兆科眼科（6622）與Interpharma訂立分銷協議，眼部療程及藥物將於泰國商業化。收報1.5元，無升跌。

洪九果品（6689）：董事長鄧洪九等6高層，涉嫌騙取貸款被查。停牌。

領展（0823）太陽能發電項目投資達7800萬元，預計投資回報率達19.6%。收報34.95元，升1.75%。

破頂股表現

破頂股包括，同程旅行（0780）創上市新高，見23元，收報22.25元，跌0.67%；龍資源（1712）創上市新高，見3.99元，收報3.39元，跌2.02%；招金礦業（1818）創上市新高，見20.35元，收報18.92元，跌2.57%；HSSP INTL（3626）創上市新高，見20.2元，收報17.7元，升54.18%；萬國黃金集團（3939）創上市新高，見22.5元，收報20.85元，跌2.8%；榮利營造（9639）創上市新高，見0.78元，收報0.77元，升5.48%；泡泡瑪特（9992）創上市新高，見167.7元，收報164.5元，升3.33%；赤峰黃金（6693）創上市新高，見36.15元，收報29.7元，跌4.81%；蜜雪集團（2097）創上市新高，見478元，收報466.6元，升6.14%；ＳＰＤＲ金（2840）創上市新高，見2400元，收報2379元，升0.51%；價值黃金（3081）創上市新高，見78.82元，收報78.1元，升0.51%；Ａ博時美元（3196）創上市新高，見8505.2元，收報8505.2元，升0.27%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1178.9元，收報1178.9元，升0.01%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見578.6元，收報578.6元，升0.01%；價值黃金－Ｕ（9081）創上市新高，見10.1元，收報10.07元，升0.9%；ＳＰＤＲ金－Ｕ（9840）創上市新高，見307元，收報307元，升1.25%；ＳＰＤＲ金－Ｒ（83046）創上市新高，見2257元，收報2240元，升0.81%；價值黃金－Ｒ（83130）創上市新高，見73.98元，收報73.46元，升0.41%；恒生人幣金ＥＴＦ（84402）創上市新高，見48.9元，收報48.5元，升1.04%；ＦＬ二南方黃金（7299）創上市新高，見17.55元，收報17.22元，升1.35%；煤氣（0003）創52周高，見6.93元，收報6.9元，升0.88%；陽光紙業（2002）創52周高，見2.46元，收報2.04元，跌10.53%；香港中華煤氣（0003）創52周高，見6.93元，收報6.9元，升0.88%；中國北大荒（0039）創52周高，見0.116元，收報0.112元，升1.82%；四川成渝高速公路（0107）創52周高，見4.24元，收報4.15元，跌0.48%；南順（香港）（0411）創52周高，見9.95元，收報9.89元，升0.1%；壇金礦業（0621）創52周高，見0.09元，收報0.074元，跌14.94%；國際資源（1051）創52周高，見5.75元，收報5.75元，升4.55%；亞太資源（1104）創52周高，見1.25元，收報1.2元，升7.14%；哈爾濱電氣（1133）創52周高，見4.76元，收報4.72元，升7.27%。

破頂指數成份股包括，同程旅行（0780）創上市新高，見23元，收報22.25元，跌0.67%；煤氣（0003）創52周高，見6.93元，收報6.9元，升0.88%；。

破底股方面

23隻股份創上市新低，其中十隻包括，卡姆丹克（0712）低見0.06元，收報0.064元，跌1.54%；中星集團控股（0055）低見0.142元，收報0.155元，升1.97%；新興光學（0125）低見0.325元，收報0.355元，跌4.05%；佳寧娜（0126）低見0.138元，收報0.138元，跌3.5%；思派健康（0314）低見4.1元，收報4.12元，跌3.06%；世紀城市國際（0355）低見0.044元，收報0.052元，升1.96%；中滙集團（0382）低見1.58元，收報1.62元，跌0.61%；中國天弓控股（0428）低見0.18元，收報0.199元，跌11.56%；百利保控股（0617）低見0.3元，收報0.345元，升1.47%；卡姆丹克太陽能（0712）低見0.06元，收報0.064元，跌1.54%。

39隻股份創52周低，其中十隻包括，遠東酒店實業（0037）低見0.36元，收報0.405元，升3.85%；科聯系統（0046）低見1.36元，收報1.44元，跌0.69%；海港企業（0051）低見3.86元，收報3.95元，跌0.75%；渝太地產（0075）低見0.159元，收報0.159元，跌0.63%；REGAL INT'L（0078）低見0.54元，收報0.57元，跌8.06%；銀建國際（0171）低見0.065元，收報0.072元，跌6.49%；香港通訊國際控股（0248）低見0.023元，收報0.025元，跌3.85%；中國科創產業投資（0339）低見0.099元，收報0.099元，跌4.81%；南華集團控股（0413）低見0.026元，收報0.03元，無升跌；包浩斯國際（0483）低見0.165元，收報0.165元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，滿貫集團（3390）收報0.53元，升76.67%；榮智控股（6080）創52周高，見0.21元，收報0.194元，升76.36%；博安生物（6955）創52周高，見25元，收報13.76元，升66.99%；HSSP INTL（3626）創上市新高，見20.2元，收報17.7元，升54.18%；傳遞娛樂（1326）收報0.056元，升33.33%；樂氏國際控股（1529）收報0.241元，升32.42%；長城微光（8286）收報0.108元，升31.71%；智數科技集團（1159）創上市新低，見0.445元，收報0.58元，升28.89%；守益控股（2227）收報0.085元，升26.87%；多想雲（6696）收報0.78元，升25.81%；永豐集團控股（1549）收報0.088元，升25.71%。

下跌異動股，包括，世大控股（8003）收報0.09元，跌26.23%；瑞和數智（3680）見52周低0.52元，收報0.59元，跌22.37%；百能國際能源（8132）平上市低位0.045元，收報0.045元，跌21.05%；懶豬科技（8379）收報0.104元，跌19.38%；大健康國際（2211）收報0.095元，跌18.8%；順龍控股（0361）收報0.037元，跌17.78%；禮建德集團（8455）收報0.051元，跌17.74%；瑞斯康集團（1679）收報0.11元，跌17.29%；大方廣瑞德（0755）收報0.68元，跌17.07%；ＭＩ能源（1555）收報0.02元，跌16.67%；方舟健客（6086）收報4.38元，跌16.41%。

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