美國將大部分地區關稅暫時維持在10%，不過惠譽指出現時美國的平均有效關稅率（ETR）已升至23%，為1909年以來最高，目前較難預測美國貿易政策，但惠譽現時假設美國對中國平均有效關稅率將在一段時間內保持在100%以上，至明年回落至60%。

關稅升級將對中美貿易量造成嚴重衝擊，雖然過去一年內地經濟增長高於預期，不過淨出口佔GDP增長的三分之一，預期將會因為出口商難以在短期重新導向銷售而急劇放緩。另外，內地房地產投資低迷和通縮壓力持續，預計當局將加大財政和貨幣政策寬鬆。

美國方面，惠譽預期至今年第四季GDP按年增長將降至0.4%，由於短期內進口替代或貿易轉向空間有限，對美國供應衝擊顯著，因此將美國通脹預測上調至超過4%，雖然美國增長前景惡化，但惠譽預期聯儲局要到今年第四季才開始減息。同時，美元意外走弱，加上布蘭特期油料跌至每桶65美元，為其他央行提供更多寬鬆空間，預計歐洲央行和新興市場的降息幅度將更大。

主權評級方面，惠譽指貿易戰加劇亞太多個地區的壓力，若最終針對個別國家實施更高關稅，風險將進一步加劇。中國內地、越南、台灣、泰國和韓國等經濟體，製造業出口和投資是經濟增長的重要支持，而美國是其主要出口市場，亞太地區貿易高度開放，因此特別容易受美國關稅衝擊。

惠譽指，亞太地區的政府如何應對貿易戰影響，例如推出財政刺激措施以提振經濟，會對其主權評級起到關鍵作用，中國內地、新加坡等部分高評級經濟體，在當前評級水平下有空間推出更多財政支持，不過疫情後不少亞太地區的債務水平高企，財政整頓空間有限，例如泰國、印尼等，持續大規模財政寬鬆可能對評級構成下行壓力。

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