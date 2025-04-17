據時代雜誌對Bonnie的形容，指她不認為女性在男性主導的世界中，必須似部分男性一樣進取及霸氣才能取得成功。相反以往她擔任港交所聯席營運總監，在疫情期間，面對餐廳下午6點關門的困境，她為那些不會做飯、加班到很晚又可能挨餓的同事準備了簡單的膳食，正是這種以人為本的理念，讓Bonnie在去年3月晉升成為港交所首位女性CEO。

而且對於港交所來說，在2009年至2019年期間，港交所曾七次榮登全球最大IPO市場榜首，但在2024年上半年卻滑落至第10位。但Bonnie依然堅守自己的價值觀，推動上市公司取消全男班董事會，成為首個這樣做的大型交易所。至截至去年底，港交所的IPO規模已重回全球排名第四。與此同時，單一性別董事會從2022年的800個，驟降至2025年初的85個，佔上市公司的3%。

文：中環牌花生