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香港機場3月客運量增10.4%  中東歐洲需求帶動貨運量升4.8%

機管局公布，上月本港機場客運量達481萬人次，飛機起降量為33240架次，分別按年增10.4%及11.5%。其中客運量增長主要是受轉機 、過境旅客及訪港旅客的雙位數升幅帶動所致。

按地區劃分，所有旅客類別較去年同月均錄得增長，往來內地及日本的客運量繼續成為主要增長動力。今年首季計，客運量按年升15.0%至1 459萬人次；飛機起降量上升11.3%至95 975架次。

貨運方面，3月本港機場貨運量按年增4.8%至44.9萬公噸，主要受出口貨運量升5.8%帶動。在主要貿易地區中，以往返中東及歐洲的貨運量錄得最大增幅。2025年首季貨運量約117萬公噸，較去年同期增加3.2%。

機管局又指，過去12個月，本港機場客運量及飛機起降量，分別按年升21.6%及20.5%至5494萬人次及37.305萬架次。貨運量則升10.3%至497萬公噸。

航空網絡擴展方面，上月國泰航空、西部航空及越南航空分別開通連接本港與海得拉巴、大理及胡志明市的新航線，進一步加強香港與其他航點的交通往來。

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