公告指，根據集團現有資料，上述盈利降幅主要由於複雜多變的全球經濟格局導致經營環境的波動，並造成鞋履製造單位成本上升，進而對毛利率產生負面影響。加上各個製造廠區的產能負載不均，以及新造產線及新設鞋面加工廠爬坡進度不如預期，導致生產效率未達設定標準、無法如期降低加班需求及其他相關成本；以及製造業務人數按年上升高單位數百分比，加上各地薪資上漲， 推高人工成本。生產效率未達預期，不足抵消薪資成本壓力。

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