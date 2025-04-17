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中聯通首季按年多賺5.6% 移動用戶淨增748萬戶

中國聯通（0762）公布，今年首季公司純利達59.3億元（人民幣．下同），按年升5.6%。稅前利潤76億元，升約5%。營業收入1033.5億元，增3.9%。

今年首季內，中聯通旗下移動用戶3.49億戶，淨增478萬戶；固網寬帶用戶1.24億戶，淨增192萬戶。融合套餐用戶ARPU保持100元以上。物聯網連接數6.63億，淨增3840萬。

此外，期間該公司數據中心收入72.2億元，按年升8.8%。聯通雲收入達197.2億元。與此同時，中聯通也推進5G規模化應用，累計已落地3萬個「5G+工業互聯網」項目和7500多個5G工廠。

聯通亦持續推進共建共享，5G中頻基站超過144萬站，4G中頻共享基站超過200萬站。今年首季計，公司旗下數據服務收入18.4億元，按年升11.3%，智能服務收入21億元，按年升14%。

 

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