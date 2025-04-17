Mastercard香港及澳門董事總經理陳一芳表示，今年以來本港零售業及餐飲業市道依然嚴峻，而Mastercard今年首季整體簽帳額錄得按年增長。未來將推出更多推廣活動並與不同發卡銀行推出多樣化卡類產品，相信可幫到香港零售經濟發展。
陳一芳回顧本港居民消費趨勢指出，去年旅遊及餐飲類別為港人消費升幅最高類別，去年首季外遊消費按年升45%，日本、內地、澳門、台灣、韓國及泰國最受歡迎，而上述6個熱門目的地錄得簽帳額升幅最多。不過她強調雖然港人外遊趨勢不減，但始終要返回香港生活或工作，外遊簽帳額比例不會高於本地。
Mastercard今日宣布啟動2025年大派上上「簽」抽獎活動，旨在透過活動期內每月及季度抽獎，派發合共超過400萬元簽賬額獎賞，藉以鼓勵持卡人消費，並推動零售業銷售增長。陳一芳指對本次活動有信心，因本次活動建基於去年簽帳抽獎活動，而去年活動後簽帳額錄得按年雙位數增長。
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