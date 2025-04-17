今次展會將首次在亞洲推出100款全新產品。這些首次亮相的產品涵蓋娛樂、旅遊和綜合度假休閒業的各個領域，並將在超過3萬平方米的展覽空間上展出。同時料吸引來自80個國家和地區的1萬多位業界專業人士參與。今年展會也將在展館場內推出全新的娛樂先驅論壇，將深入探討最新的博彩趨勢和技術。

擴大後的亞洲綜合度假休閒產業博覽會將設立新的智慧綜合度假休閒科技體驗區，提供沉浸式互動現場體驗。該體驗空間將展示三個獨特領域，涵蓋智能接待、智能清潔和智能酒店。至於在為期兩天的科技論壇中，將有專家就娛樂科技和智慧酒店等關鍵主題進行討論。

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