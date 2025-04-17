黃仁勳還表示，人工智能正在深刻改變眾多行業的發展格局，但這僅僅是個開端，無論是醫療健康、金融服務、氣候科技還是制造業，每個行業都將迎來人工智能引發的顛覆性變革。

其他報道

中聯通首季按年多賺5.6% 移動用戶淨增748萬戶

裕元料上季盈利倒退最多25%至7500萬美元

中國鐵塔首季純利升8.6%

香港機場3月客運量增10.4% 中東歐洲需求帶動貨運量升4.8%

財經花生丨港交所陳翊庭登時代雜誌百人榜 打敗99%港上市公司CEO

內地蘑界 · 野生菌石鍋雞在港首設境外店 選址沙田新城市廣場

中國3月全國城鎮不包含在校生的16至24歲勞動力失業率降至16.5%

惠譽：美國今年對中國有效關稅率料多於100% 降內地GDP預測至3.9%

恒指收市升338點 成交、波幅、北水流入降 北水交易額佔比則創月內次高

關稅戰丨黃仁勳應中國貿促會邀請再次到訪北京

羅奇：中美貿易戰是一場沒有贏家的惡性競爭

Hermes首季銷售增7%遜預期 大中華地區客流量跌

滬深三大指數午後個別發展 滬指連升八日

Hermes：5月1日起美國市場加價 應對關稅

騰訊：未來三年新增28000校園招聘職位 涵蓋大模型、研發等職能

台積電第一季賺3616億元幣 勝預期

霸王茶姬美國IPO 據報以近上限定價 集資4億美元

優必選將花最多3個月觀察關稅影響

關稅戰丨淘寶據報在16個國家App下載榜踞首位 北美地區及歐洲增長勁

OSL數字證券為華夏以太坊ETF提供質押服務