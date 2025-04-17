央視財經報道，英偉達（NVIDIA）（美：NVDA）行政總裁黃仁勳今日在北京與中國貿促會會長任鴻斌會談，就美國政府決定管制英偉達對華出口H20晶片，黃仁勳指美國政府加強晶片出口管制已對英偉達業務產生重大影響，英偉達與中國市場共同成長、相互成就，將繼續不遺餘力優化符合監管要求的產品體系，堅定不移地服務中國市場。
黃仁勳還表示，人工智能正在深刻改變眾多行業的發展格局，但這僅僅是個開端，無論是醫療健康、金融服務、氣候科技還是制造業，每個行業都將迎來人工智能引發的顛覆性變革。
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