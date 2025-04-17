匯豐認為，通脹路徑存在不確定性，關稅意味著美國物價上升。該行認爲，貿易轉向也意味著短期內通膨的趨勢會放緩，因為原本打算運往美國市場的貨物會被轉運。至於轉運多少，則取決於其他國家對内地採取的貿易行動。該行一直預期美聯儲在2025-2026年的寬鬆政策不超過75個基點，但其他地區的政策反應可能會更加強烈。

匯豐指出，在關稅戰下，對美國進口關稅商品影響較小的國家，尤其同時可受益於內地和歐盟的財政刺激措施，這些國家或能獨善其身。該行表示，若美國的貿易行動導致內地目前的供應變得成本過高，越南、墨西哥、泰國及印度或可取代內地成為相關零部件及產品的供應來源，但前提是這些國家能夠避免被徵收高額關稅。同時，若内地將更多的從美國以外的國家採購農產品，巴西等經濟體亦能受惠。

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