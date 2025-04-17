證監會歡迎就實施無紙證券市場措施所需的全部法例獲得通過。當局表示，視乎市場的準備情況，有關措施將於2026年初實施。
為幫助市場更能了解新措施及進行準備工作，
在無紙證券市場下的主要改變包括，新上市的證券將須自上市時起採用無紙形式，
證監會正與港交所（0388）
證監會市場監察部執行董事梁仲賢表示，鼓勵發行人主動聯絡它們的股份過戶處，
在未來數月，
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