為幫助市場更能了解新措施及進行準備工作， 證監會今天推出無紙證券市場的專題網頁， 一站式提供所有實用資料。該網頁載有一系列常見問題， 以幫助上市發行人及投資者加深了解他們在無紙證券市場下的權利和 責任。

在無紙證券市場下的主要改變包括，新上市的證券將須自上市時起採用無紙形式， 意味著投資者將不能再以紙張形式持有這些證券。至於現有證券，投資者可繼續持有他們的實物股票， 這些實物股票將不會失效。與此同時，各發行人將獲設定特定限期， 以便它們採取措施， 讓投資者能夠在無需紙張文件的情況下持有及轉讓他們自己名下的證 券。此限期後，發行人將不能再發行新的實物股票。

證監會正與港交所（0388） 及證券登記公司總會合作， 制訂詳細的5年實施時間表，當中將涵蓋來自香港、中國內地、 百慕達和開曼群島的發行人。

證監會市場監察部執行董事梁仲賢表示，鼓勵發行人主動聯絡它們的股份過戶處， 以便商討參與有關制度的可行時間。 我們敦促市場參與者盡早開始為無紙證券市場的實施做好準備。

在未來數月， 證監會將聯同港交所及證券登記公司總會加強與持份者的溝通工 作，從而幫助他們了解新制度的運作、好處和影響， 以及他們為參與新制度須作出的下一步行動。

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