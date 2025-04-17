恒隆地産高級董事—零售業務及香港業務Mikael Jaeraas表示，他們邀請青年企業家進駐商場，為香港零售業注入新意與創業活力。對於初創企業來說，這是加入恒隆優質商舖組合、融入發展蓬勃的零售生態圈的難得機會；對消費者而言，則能體驗更豐富的創新産品與服務。同時，此舉展現了恒隆支持本土創意、工藝與創新。

參與本計劃的三座恒隆物業均具備高人流量、交通便利、清晰的客戶定位，以及深厚的社區連繫。入選的初創企業除了能與知名商店為鄰、參與恒隆旗下商場的大型推廣活動外，更會獲得公司提供專屬市場推廣支援，包括透過恒隆商場手機應用程式及商場內廣告來提高知名度。

創業家可於4月28日至5月19日期間，透過恒隆網站申請參與「共築・創業家2.0」計劃。申請人必須為35歲或以下，並持有香港永久性居民身份證。入選者將於5月底接獲通知，並可於獲分配的店舖或快閃店營運六個月，預計最早可於2025年7月份開始營業。若初創企業在免租期內獲得淨利潤，恒隆將收取其中20%以支持本計劃發展。