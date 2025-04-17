moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒隆地產與房委會合作  青年創業家免租6個月入駐商場

恒隆地産（0101）與房屋委員會合作，透過支持「共築・創業家2.0」計劃，協助青年創業家在零售商場將商業理念付諸實踐。恒隆將於旗下山頂廣場、康怡廣場及淘大商場三大地標商場，向入選的初創企業提供為期六個月的免租零售空間，積極履行投資於社區及培育新一代的承諾。

恒隆地産高級董事—零售業務及香港業務Mikael Jaeraas表示，他們邀請青年企業家進駐商場，為香港零售業注入新意與創業活力。對於初創企業來說，這是加入恒隆優質商舖組合、融入發展蓬勃的零售生態圈的難得機會；對消費者而言，則能體驗更豐富的創新産品與服務。同時，此舉展現了恒隆支持本土創意、工藝與創新。

參與本計劃的三座恒隆物業均具備高人流量、交通便利、清晰的客戶定位，以及深厚的社區連繫。入選的初創企業除了能與知名商店為鄰、參與恒隆旗下商場的大型推廣活動外，更會獲得公司提供專屬市場推廣支援，包括透過恒隆商場手機應用程式及商場內廣告來提高知名度。

創業家可於4月28日至5月19日期間，透過恒隆網站申請參與「共築・創業家2.0」計劃。申請人必須為35歲或以下，並持有香港永久性居民身份證。入選者將於5月底接獲通知，並可於獲分配的店舖或快閃店營運六個月，預計最早可於2025年7月份開始營業。若初創企業在免租期內獲得淨利潤，恒隆將收取其中20%以支持本計劃發展。