集團核心業務於季內度錄得小靈便型及超靈便型乾散貨船按期租合約對等基準的日均收入分別為10940及12210美元，按年分別減少1%及10%。，這較兩者的現貨市場指數分別高出2940美元及4310美元，或37%及55%。到第二季度，核心小靈便型及超靈便型乾散貨船分別已就77%及95%的日數，按日均租金11390及12400美元訂約。

今年下半年的核心小靈便型及超靈便型乾散貨船日數中，亦分別已就25%及37%的日數，按日均租金10150及12090美元訂約。太航續指，季內營運活動繼續擴大，利潤較去年同期改善。季內集團的日均營運活動利潤增加61%至820美元，營運活動日數亦增加至6950日。

除了地區衝突外，太航稱，貿易緊張局勢及其對全球經濟增長的影響所引發的憂慮，在美國宣佈全面徵收進口關稅，觸發中國對所有美國貨品實施報復措施時不斷加劇。這種「以牙還牙」的對抗升級為市場增添更多不確定性，並使評估貿易的實際影響變得具有挑戰性。貿易流動改變可能有助航程延長，但若長期衝突及局勢一再升級，將可能引發通貨膨脹及更廣泛的經濟放緩，進而導致貿易量減少。

在船隊供應上，太航指出，全球乾散貨船及小宗散貨貨船船隊估計將於今年分別增長3%及4.5%。其核心船隊由123艘小靈便型乾散貨船及超靈便型乾散貨船組成，包括營運業務中的短期租賃貨船在內，目前共營運約262艘貨船。太航將繼續嚴謹地進行逆週期投資以壯大及更新船隊，並出售船齡較高及效率較低的貨船。

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