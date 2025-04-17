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萬利去年蝕387萬美元 中港收入按年大增  關稅政策影響有限

從事船舶燃油加注服務的CBL International Ltd（美：BANL）（萬利集團，下稱萬利）宣布2024年度全年業績，受到銷售量增長38.1%、新客戶增加、供應網絡擴展至更多港口等因素，年內合併收入5.925億元（美元、下同），按年增長35.9%。但是由於市場環境充滿挑戰，毛利按年減少25.5%至537萬美元，加上運營費用按年增加56.8%至870萬美元，因此年內錄得淨虧損387萬美元，由盈轉虧。

該集團的服務網絡已從2023年3月首次公開募股時的36個港口，擴展至2024年底超過60個港口。來自中國、香港、馬來西亞、新加坡及南韓的收入按年大幅增長。現時其為全球12大集裝箱班輪公司的其中9家，提供服務。在審慎評估美國最新關稅政策，以及其他宏觀事件，如地緣政治緊張局勢、監管變化及全球貿易動態變化等對經濟及燃油行業的影響時，萬利相信，其廣泛的全球網絡主要集中於亞洲區內及歐亞貿易路線，有助減輕潛在不利影響。由於其在美國港口無業務，相關政策對近期的影響有限。

董事長兼首席執行官謝威廉表示，儘管當下充滿挑戰，但他們對擴大服務網絡、提高銷售量及探索可持續發展產品的策略充滿信心。展望未來，該集團將繼續專注於市場擴張，尤其是生物燃料領域，並加強其全球供應網絡。

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