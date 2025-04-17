雅生活指，截至今日公告日期，公司與雅居樂控股存在貿易應收款項等與關聯方的結餘。經過公平磋商，雅居樂控股及公司達成協議，後續將以現金對價償還集團對雅居樂控股的應收款欠款，使集團能收回部分到期應收款項，消減相關壞賬風險。

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雅生活指，該等目標主要從事環保相關業務，預計可與公司城市服務板塊的業務有機結合，形成一定的地域及客戶協同效應。該等目標具備獨立運營及拓展能力，經營性現金流可覆蓋自身業務發展需要，預計不會對其主營業務和現金流產生任何重大影響。

集團或將尋求與第三方合作經營，通過出租廠房或設備等，或將該等目標股權出售予第三方，以換取現金回報。未來，集團仍將聚焦物業管理主業，以輕資產模式發展核心業務，持續加強回款力度和現金流管理，積極就應收款項結餘與各方磋商，保障回款措施有效落地。

集團又同時修訂股息政策，自2025年財政年度起生效，預期每年派付不低於核心歸母淨利潤25%的股息，惟須受以下載列的考慮因素所規限，包括經營業績； 現金流量； 財務狀况；對公司派付股息之法定及監管限制； 集團的未來前景；及董事會認爲有關的其他因素。

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