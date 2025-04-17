美國關稅政策持續影響全球經濟，令中美關係更見緊張，內地政府正著力構建「雙循環」戰略佈局，大力促進內需和推出多項政策扶持樓市及資本市場。集團因此對於內地中長線業務前景仍感審慎樂觀，未來仍將會擴展內地市場。再者，集團看好海外市場的龐大發展潛力，將投放更多資源積極拓展海外市場，並積極於海外市場開店。

零售值方面，第四季港澳零售值按年跌11%，內地按年增1%，整體按年跌2%﹔零售收入方面，第四季港澳零售收入按年跌11%、內地按年增20%、整體按年跌1%。

店舖數目方面，集團指第四季度各地區表現均優於前三季，當中中國內地市場全面轉正，其零售值、零售收入及同店銷售分別為增1%、增20%及增2% 。

在定價黃金產品逐步取代鑽石產品的成功策略下，集團定價首飾產品的銷售扭轉跌勢，其同店銷售增長12%。

集團全球擁3287間店舖，第四季淨減少店舖56間，整體店舖調整速度較前三季有所緩和 。

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