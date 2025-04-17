順豐控股（6936）公布，公司今年3月速運物流業務、供應鏈及國際業務合計收入按年升9.63%至236.61億元（人民幣，下同）。
按業務分部計，順豐今年3月速運物流業務收入按年升10.61%至178.97億元。主要得益於公司持續滲透生產製造和生活消費各類物流場景，業務量按年升25.36%至12.95億票，但單票收入則按年跌11.75%至13.82元。月內供應鏈及國際業務收入按年升6.7%至57.64億元。
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